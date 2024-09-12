Отключения возвращаются: в Yasno сообщили, где будут действовать графики
Киев • УНН
Укрэнерго дало указание применить графики отключений света с 13:00 в Киеве, Днепропетровской и Черкасской областях. Yasno и местные власти сообщили о почасовых графиках отключений до 23:00.
Возвращаются отключения света. Укрэнерго дало указание применить графики с 13:00 в том числе в Киеве и Днепропетровской области. Об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook, пишет УНН.
День. Отключения возвращаются. Укрэнерго дало указание применить графики с 13:00 в том числе в Киеве и Днепропетровской области.
Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец также сообщил об отключении света.
"Черкасская область. Согласно команде НЭК "Укрэнерго", в четверг, 12 сентября, в области будут применены графики почасовых отключений электроэнергии", - написал он.
Часы без света:
- 13:00-14:00 3 очередь
- 14:00-15:00 3 очередь
- 15:00-16:00 4 очередь
- 16:00-17:00 4 очередь
- 17:00-18:00 5 очередь
- 18:00-19:00 5 очередь
- 19:00-20:00 6 очередь
- 20:00-21:00 6 очередь
- 21:00-22:00 1 очередь
- 22:00-23:00 1 очередь
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