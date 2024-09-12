Отключения возвращаются: в Yasno сообщили, где будут действовать графики

Возвращаются отключения света. Укрэнерго дало указание применить графики с 13:00 в том числе в Киеве и Днепропетровской области. Об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook, пишет УНН.

День. Отключения возвращаются. Укрэнерго дало указание применить графики с 13:00 в том числе в Киеве и Днепропетровской области. - написал Коваленко.

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец также сообщил об отключении света.

"Черкасская область. Согласно команде НЭК "Укрэнерго", в четверг, 12 сентября, в области будут применены графики почасовых отключений электроэнергии", - написал он.

Часы без света:

- 13:00-14:00 3 очередь

- 14:00-15:00 3 очередь

- 15:00-16:00 4 очередь

- 16:00-17:00 4 очередь

- 17:00-18:00 5 очередь

- 18:00-19:00 5 очередь

- 19:00-20:00 6 очередь

- 20:00-21:00 6 очередь

- 21:00-22:00 1 очередь

- 22:00-23:00 1 очередь

Дополнение

Минэнерго сообщало сегодня, 12 сентября, что более 58 тысяч абонентов в пяти областях обесточены после вражеских обстрелов.

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