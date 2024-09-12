Відключення повертаються: в Yasno повідомили, де діятимуть графіки
Київ • УНН
Укренерго дало вказівку застосувати графіки відключень світла з 13:00 у Києві, Дніпропетровській та Черкаській областях. Yasno та місцева влада повідомили про погодинні графіки відключень до 23:00.
Повертаються відключення світла. Укренерго дало вказівку застосувати графіки з 13:00 в тому числі у Києві та Дніпропетровській області. Про це заявив гендиректор Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
День. Відключення повертаються. Укренерго дало вказівку застосувати графіки з 13:00 в тому числі у Києві та Дніпропетровській області..
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець також повідомив про відключення світла.
"Черкащина. Відповідно до команди НЕК "Укренерго", у четвер, 12 вересня, в області будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії", - написав він.
Години без світла:
• 13:00-14:00 3 черга
• 14:00-15:00 3 черга
• 15:00-16:00 4 черга
• 16:00-17:00 4 черга
• 17:00-18:00 5 черга
• 18:00-19:00 5 черга
• 19:00-20:00 6 черга
• 20:00-21:00 6 черга
• 21:00-22:00 1 черга
• 22:00-23:00 1 черга
Доповнення
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росія за два роки атакувала українську енергетику понад 1000 разів - Галущенко11.09.24, 20:11 • 24587 переглядiв