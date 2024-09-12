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Відключення повертаються: в Yasno повідомили, де діятимуть графіки

Київ • УНН

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Укренерго дало вказівку застосувати графіки відключень світла з 13:00 у Києві, Дніпропетровській та Черкаській областях. Yasno та місцева влада повідомили про погодинні графіки відключень до 23:00.

Повертаються відключення світла. Укренерго дало вказівку застосувати графіки з 13:00 в тому числі у Києві та Дніпропетровській області. Про це заявив гендиректор Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

День. Відключення повертаються. Укренерго дало вказівку застосувати графіки з 13:00 в тому числі у Києві та Дніпропетровській області..

- написав Коваленко.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець також повідомив про відключення світла.

"Черкащина. Відповідно до команди НЕК "Укренерго", у четвер, 12 вересня, в області будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії", - написав він.

Години без світла:

• 13:00-14:00 3 черга

• 14:00-15:00 3 черга

• 15:00-16:00 4 черга

• 16:00-17:00 4 черга

• 17:00-18:00 5 черга

• 18:00-19:00 5 черга

• 19:00-20:00 6 черга

• 20:00-21:00 6 черга

• 21:00-22:00 1 черга

• 22:00-23:00 1 черга

Доповнення

Міненерго повідомляло сьогодні, 12 вересня, що понад 58 тисяч абонентів у п'яти областях знеструмлені після ворожих обстрілів.

росія за два роки атакувала українську енергетику понад 1000 разів - Галущенко11.09.24, 20:11 • 24587 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоКиїв

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