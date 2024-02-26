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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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"Головний урок польської блокади - нам потрібні реформи, щоб витримати конкуренцію" - Кацуба

Київ • УНН

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"Головний урок польської блокади - нам потрібні реформи, щоб витримати конкуренцію" - Кацуба

"Головний урок польської блокади - нам потрібні реформи, щоб витримати конкуренцію" - Кацуба

Поляки бояться конкуренції з боку українського бізнесу, але із задоволенням беруть українців на роботу, вони готові протестувати проти українських товарів, але із задоволенням приймають українські інвестиції. Про це у своїй колонці пише підприємець і експерт у сфері енергетики Олександр Кацуба, передає УНН.

Експерт пише, що у Польщі й без урахування війни створені кращі умови для розвитку бізнесу та для інвестування, ніж в Україні. Це саме справедливо і для всіх інших країн регіону. Тому нам потрібно не тільки наздоганяти, але й випереджати ці країни за якістю інституцій та регулювання, а також за створенням інструментів, що сприяють інвестиціям.

У першу чергу, на думку Кацуби, необхідні інституційні зміни: судова реформа, мінімізація і максимальне спрощення митних процедур експорту/імпорту, мінімізація впливу держави на бізнес, захист прав власності, а також авторських прав і прав інвесторів. Окрім того, треба створити систему спеціальних стимулів для малого та середнього бізнесу, а також будувати інфраструктуру для інвестицій - дешеві кредити та податкові пільги в перші роки існування для нових підприємств малого та середнього бізнесу, спрощені процедури підключення до електричних та інших інфраструктурних ресурсних мереж, будівництво за державної підтримки індустріальних і технопарків.

Збудуємо такі умови для ведення бізнесу, інвестування, що не українці будуть їхати працювати та інвестувати до Польщі, а почнеться протилежний процес - повернення українців з Польщі до України та приїзд поляків на роботу до України, розмірковує експерт.

Олександр Кацуба - український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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