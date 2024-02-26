"Главный урок польской блокады - нам нужны реформы, чтобы выдержать конкуренцию" - Кацуба
Киев • УНН
"Главный урок польской блокады - нам нужны реформы, чтобы выдержать конкуренцию" - Кацуба
Поляки боятся конкуренции со стороны украинского бизнеса, но с удовольствием берут украинцев на работу, готовы протестовать против украинских товаров, но с удовольствием принимают украинские инвестиции. Об этом в своей колонке пишет предприниматель и эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба, передает УНН.
Эксперт пишет, что в Польше и без учета войны созданы лучшие условия для развития бизнеса и инвестирования, чем в Украине. Это самое справедливо и для всех других стран региона. Поэтому нам нужно не только догонять, но и опережать эти страны по качеству институтов и регулирования, а также созданию инструментов, способствующих инвестициям.
В первую очередь, по мнению Кацубы, необходимы институциональные изменения: судебная реформа, минимизация и максимальное упрощение таможенных процедур экспорта/импорта, минимизация влияния государства на бизнес, защита прав собственности, а также авторских прав и прав инвесторов. Кроме того, нужно создать систему специальных стимулов для малого и среднего бизнеса, а также строить инфраструктуру для инвестиций - дешевые кредиты и налоговые льготы в первые годы существования для новых предприятий малого и среднего бизнеса, упрощенные процедуры подключения к электрическим и другим инфраструктурным ресурсным сетям, строительство при государственной поддержке индустриальных и технопарков.
Построим такие условия для ведения бизнеса, инвестирования, что не украинцы будут ехать и инвестировать в Польшу, а начнется противоположный процесс - возвращение украинцев из Польши в Украину и приезд поляков на работу в Украину, рассуждает эксперт.
Александр Кацуба - украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.
"Главный урок польской блокады - нам нужны реформы, чтобы выдержать конкуренцию" - Кацуба
"Главный урок польской блокады - нам нужны реформы, чтобы выдержать конкуренцию" - Кацуба.
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