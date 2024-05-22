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Голова ФЛА Закарпаття тренувався у формі з написом Russia: у Федерації легкої атлетики відреагували

Голова ФЛА Закарпаття тренувався у формі з написом Russia: у Федерації легкої атлетики відреагували

Київ • УНН

 • 18388 перегляди

Федерація легкої атлетики попросила дати правову оцінку діям президента ФЛА Закарпатської області Олега Коноваленка, який був помічений на тренуванні у формі з написом Russia та нібито жартував про відділення Закарпаття від України.

Федерація легкої атлетики попросила дати правову оцінку діям президента ФЛА Закарпатської області Олега Коноваленка, який "засвітився" у відео на якому він тренується у формі з надписом "RUSSIA", а також нібито жартує про виключення Закарпаття  зі складу України.  У ФЛА назвали випадок ганебним і таким, який потребує висновків компетентних відомств. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву Федерації легкої атлетики у Facebook. 

У ЗМІ та соціальних мережах шириться відео, на якому президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області Олег Коноваленко тренується у залі для єдиноборств у спортивці з надписом "RUSSIA", а також жартує про виключення Закарпаття  зі складу України. Поява таких провокативних відео, коли війна в Україні триває понад десять років і від рук російських агресорів гинуть наші співвітчизники, обурює кожного свідомого українця. І легкоатлетична спільнота не виняток. Вищеописаний випадок є ганебним і потребує висновків компетентних відомств.

- йдеться у заяві ФЛА.

Федерація попросила правоохоронні органи та спеціальні служби з’ясувати всі обставини й дати правову оцінку таким діям Олега Коноваленка. Також в ФЛАУ наголосили, що зі свого боку вивчають ситуацію та готують оперативний розгляд питання на засідання компетентних органів Федерації.

"Хоча ФЛАУ не має прямого впливу на обрання та звільнення керівництва територіальних федерацій, запевняємо, що зробимо все можливе, щоб з’ясувати всі обставини й винести рішення в рамках наших повноважень", - вказується у заяві. 

Контекст 

У соціальних мережах поширили відео, на якому президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області Олег Коноваленко тренується у формі  з написом Russia на спині. Ще на одному відео до нього підходить хтось з питанням: "Що будемо робити з Закарпаттям" і він відповідає: "Відокремити на ..." 

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