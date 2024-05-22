Председатель ФЛА Закарпатья тренировался в форме с надписью Russia: в Федерации легкой атлетики отреагировали

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  1153 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  40723 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  52387 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  53100 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  117876 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  115506 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119513 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113520 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104485 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  218546 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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ВР одобрила введение ответственности за ненадлежащее содержание гражданских укрытий

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20 мая 2024, 12:30  •  218546 просмотра
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20 мая 2024, 08:03  •  204572 просмотра
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  398549 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  383447 просмотра

Председатель ФЛА Закарпатья тренировался в форме с надписью Russia: в Федерации легкой атлетики отреагировали

Федерация легкой атлетики попросила дать правовую оценку действиям президента ФЛА Закарпатской области Олега Коноваленко, который был замечен на тренировке в форме с надписью Russia и якобы шутил об отделении Закарпатья от Украины.

Война •   •  1829 просмотра
Председатель ФЛА Закарпатья тренировался в форме с надписью Russia: в Федерации легкой атлетики отреагировали

Бронирование за 20 тысяч гривен или "экономическая мобилизация": как Рада предлагает бизнесу бороться с нехваткой работников

Комитет экономического развития предложил модель экономического бронирования, которая предусматривает ежемесячную выплату в размере 20 000 гривен за каждого стратегически важного сотрудника. Другим вариант для бизнеса-это" "экономическая мобилизация". Предприниматели будут работать на потребность ВСУ в тех сферах, где имеют больше компетентности, чем сами военные.

Война •   •  2153 просмотра
Бронирование за 20 тысяч гривен или "экономическая мобилизация": как Рада предлагает бизнесу бороться с нехваткой работников

СБУ сообщила о подозрении продюсеру и музыканту Бардашу

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении продюсеру и музыканту Юрию Бардашу.

Война •   •  4268 просмотра
СБУ сообщила о подозрении продюсеру и музыканту Бардашу

ВР одобрила введение ответственности за ненадлежащее содержание гражданских укрытий

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, который вводит ответственность за ненадлежащее содержание гражданских укрытий, установив штрафные санкции и уголовную ответственность за нарушения, которые приводят к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

политика •   •  4420 просмотра
ВР одобрила введение ответственности за ненадлежащее содержание гражданских укрытий

Оккупанты перебросили из Севастополя в Новороссийск еще два корабля

россия, вероятно, перебросила еще два корабля, малый противолодочный корабль и базовый тральщик, из оккупированного Севастополя в Крыму в Новороссийск на фоне масштабных потерь вблизи Крыма.

Война •   •  9134 просмотра
Оккупанты перебросили из Севастополя в Новороссийск еще два корабля

Рада провалила введение штрафов за нарушение комендантского часа

Украинский парламент отклонил законопроект, который предусматривал бы административные штрафы и задержания за нарушение комендантского часа во время военного положения, не набрав достаточного количества голосов во втором чтении.

Война •   •  8651 просмотра
Рада провалила введение штрафов за нарушение комендантского часа

В Германии из-за сильных дождей произошли наводнения, которые смывали автомобили в реку

Из-за проливных дождей, которые привели к затоплению улиц и подвалов в некоторых районах Германии, автомобили плавали по улицам, а люди оказались запертыми в своих домах. Сообщений о пострадавших не поступало.

Новости Мира •   •  6946 просмотра
В Германии из-за сильных дождей произошли наводнения, которые смывали автомобили в реку

Пентагон: россия запустила спутник, который может быть противокосмическим оружием

россия запустила спутник, который может быть противокосмическим оружием, на ту же работу, что и правительственный спутник США.

Новости Мира •   •  8196 просмотра
Пентагон: россия запустила спутник, который может быть противокосмическим оружием

"Что позволено Юпитеру, не позволено быку": блогер обратил внимание на избирательность увольнений в офисе Генпрокурора после коррупционных скандалов

Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, которого заподозрили СМИ в налоговых схемах и мошенничестве, все еще работает в Генеральной прокуратуре. В то время как другие чиновники были уволены после коррупционных скандалов, что подчеркивает избирательный подход к увольнениям в ведомстве.

политика •   •  9087 просмотра
"Что позволено Юпитеру, не позволено быку": блогер обратил внимание на избирательность увольнений в офисе Генпрокурора после коррупционных скандалов

В Польше арестовали мужчину, который подложил минометный снаряд на железнодорожный путь

В Польше был арестован 63-летний мужчина за умышленную установку Советского минометного снаряда на железнодорожные пути в городе Чехов-Дзедзице.

Новости Мира •   •  7205 просмотра
В Польше арестовали мужчину, который подложил минометный снаряд на железнодорожный путь