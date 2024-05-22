Председатель ФЛА Закарпатья тренировался в форме с надписью Russia: в Федерации легкой атлетики отреагировали

Федерация легкой атлетики попросила дать правовую оценку действиям президента Фла Закарпатской области Олега Коноваленко, который " засветился "в видео на котором он тренируется в форме с надписью" RUSSIA", а также якобы шутит об исключении Закарпатья из состава Украины. В ФЛА назвали случай позорным и нуждающимся в выводах компетентных ведомств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Федерации легкой атлетики в Facebook.

В СМИ и социальных сетях распространяется видео, на котором президент федерации легкой атлетики Закарпатской области Олег Коноваленко тренируется в зале для единоборств в спортивке с надписью "RUSSIA", а также шутит об исключении Закарпатья из состава Украины. Появление таких провокационных видео, когда война в Украине продолжается более десяти лет и от рук российских агрессоров гибнут наши соотечественники, возмущает каждого сознательного украинца. И легкоатлетическое сообщество не исключение. Вышеописанный случай является позорным и требует выводов компетентных ведомств. - говорится в заявлении ФЛА.

Федерация попросила правоохранительные органы и специальные службы выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку таким действиям Олега Коноваленко. Также в ФЛАУ отметили, что со своей стороны изучают ситуацию и готовят оперативное рассмотрение вопроса на заседание компетентных органов Федерации.

"Хотя ФЛАУ не имеет прямого влияния на избрание и увольнение руководства территориальных федераций, уверяем, что сделаем все возможное, чтобы выяснить все обстоятельства и вынести решение в рамках наших полномочий", - указывается в заявлении.

Контекст

В социальных сетях распространили видео, на котором президент Федерации легкой атлетики Закарпатской области Олег Коноваленко тренируется в форме с надписью Russia на спине. Еще на одном видео к нему подходит кто-то с вопросом: "Что будем делать с Закарпатьем" и он отвечает: "отделить на ..."

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