Hilton дистанціюється від скандалу зі скасуванням номерів для агентів DHS

Мережа готелів Hilton офіційно відреагувала на звинувачення Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) щодо відмови в обслуговуванні їхніх співробітників. Конфлікт виник у готелі Hampton Inn у передмісті Лейквілл (штат Міннесота), де було скасовано бронювання для агентів, які прибули для виконання завдань з імміграційного контролю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Речник компанії Hilton заявив, що готель у Лейквіллі перебуває в незалежному управлінні, а рішення персоналу не відповідає корпоративній політиці мережі. У компанії підкреслили, що не терпять жодної форми дискримінації.

11 найцікавіших розкішних готелів, що відкриються у 2026 році

Ми безпосередньо зв’язалися з готелем, і вони вибачилися за дії своєї команди, які не відповідали їхній політиці. Вони вжили негайних заходів для вирішення цього питання. Позиція Hilton чітка: наші готелі відкриті для всіх, і ми не терпимо жодної форми дискримінації

DHS назвало інцидент частиною "скоординованої кампанії", спрямованої на перешкоджання правоохоронним органам у виконанні їхньої місії. Відомство опублікувало різку заяву в соціальних мережах, звинувативши готелі у свідомому підриві зусиль із забезпечення правопорядку.

Коли офіцери намагалися забронювати номери, використовуючи офіційні урядові електронні адреси та тарифи, готелі Hilton зловмисно скасували свої бронювання. Це неприпустимо. Чому готелі Hilton стають на бік убивць та ґвалтівників, щоб навмисно підривати та перешкоджати правоохоронним органам DHS у виконанні їхньої місії щодо забезпечення дотримання імміграційних законів нашої країни?