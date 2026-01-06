$42.290.12
ukenru
Ексклюзив
19:29 • 7466 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 26905 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 52170 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 31793 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 35823 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 40848 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 101181 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70270 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95262 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99496 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Вашингтон
Китай
Hilton дистанціюється від скандалу зі скасуванням номерів для агентів DHS

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Мережа готелів Hilton відреагувала на звинувачення Міністерства внутрішньої безпеки США щодо відмови в обслуговуванні їхніх співробітників. Компанія заявила, що готель у Лейквіллі, де стався інцидент, перебуває в незалежному управлінні, а рішення персоналу не відповідає корпоративній політиці мережі.

Hilton дистанціюється від скандалу зі скасуванням номерів для агентів DHS

Мережа готелів Hilton офіційно відреагувала на звинувачення Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) щодо відмови в обслуговуванні їхніх співробітників. Конфлікт виник у готелі Hampton Inn у передмісті Лейквілл (штат Міннесота), де було скасовано бронювання для агентів, які прибули для виконання завдань з імміграційного контролю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Речник компанії Hilton заявив, що готель у Лейквіллі перебуває в незалежному управлінні, а рішення персоналу не відповідає корпоративній політиці мережі. У компанії підкреслили, що не терпять жодної форми дискримінації.

11 найцікавіших розкішних готелів, що відкриються у 2026 році01.01.26, 16:02 • 4169 переглядiв

Ми безпосередньо зв’язалися з готелем, і вони вибачилися за дії своєї команди, які не відповідали їхній політиці. Вони вжили негайних заходів для вирішення цього питання. Позиція Hilton чітка: наші готелі відкриті для всіх, і ми не терпимо жодної форми дискримінації

- йдеться у заяві Hilton.

Звинувачення з боку Міністерства

DHS назвало інцидент частиною "скоординованої кампанії", спрямованої на перешкоджання правоохоронним органам у виконанні їхньої місії. Відомство опублікувало різку заяву в соціальних мережах, звинувативши готелі у свідомому підриві зусиль із забезпечення правопорядку.

Коли офіцери намагалися забронювати номери, використовуючи офіційні урядові електронні адреси та тарифи, готелі Hilton зловмисно скасували свої бронювання. Це неприпустимо. Чому готелі Hilton стають на бік убивць та ґвалтівників, щоб навмисно підривати та перешкоджати правоохоронним органам DHS у виконанні їхньої місії щодо забезпечення дотримання імміграційних законів нашої країни?

- заявили в урядовому агентстві. 

У США виставили на продаж архітектурний шедевр Чарльза Хертлінга за 3,69 млн доларів05.01.26, 05:11 • 3644 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Бренд
Міністерство національної безпеки США
Міннесота
Bloomberg