Эксклюзив
19:29 • 7390 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 26812 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 52052 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 31723 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают
5 января, 12:32 • 35766 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 40816 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 101122 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
4 января, 15:52 • 70257 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95250 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99489 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

BFM TV

Hilton дистанцируется от скандала с отменой номеров для агентов DHS

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Сеть отелей Hilton отреагировала на обвинения Министерства внутренней безопасности США в отказе в обслуживании их сотрудников. Компания заявила, что отель в Лейквилле, где произошел инцидент, находится в независимом управлении, а решение персонала не соответствует корпоративной политике сети.

Hilton дистанцируется от скандала с отменой номеров для агентов DHS

Сеть отелей Hilton официально отреагировала на обвинения Министерства внутренней безопасности США (DHS) в отказе в обслуживании их сотрудников. Конфликт возник в отеле Hampton Inn в пригороде Лейквилл (штат Миннесота), где было отменено бронирование для агентов, прибывших для выполнения задач по иммиграционному контролю. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Представитель компании Hilton заявил, что отель в Лейквилле находится в независимом управлении, а решение персонала не соответствует корпоративной политике сети. В компании подчеркнули, что не терпят никакой формы дискриминации.

11 самых интересных роскошных отелей, которые откроются в 2026 году01.01.26, 16:02 • 4169 просмотров

Мы напрямую связались с отелем, и они извинились за действия своей команды, которые не соответствовали их политике. Они приняли немедленные меры для решения этого вопроса. Позиция Hilton четкая: наши отели открыты для всех, и мы не терпим никакой формы дискриминации

- говорится в заявлении Hilton.

Обвинения со стороны Министерства

DHS назвало инцидент частью "скоординированной кампании", направленной на препятствование правоохранительным органам в выполнении их миссии. Ведомство опубликовало резкое заявление в социальных сетях, обвинив отели в сознательном подрыве усилий по обеспечению правопорядка.

Когда офицеры пытались забронировать номера, используя официальные правительственные электронные адреса и тарифы, отели Hilton злонамеренно отменили свои бронирования. Это недопустимо. Почему отели Hilton становятся на сторону убийц и насильников, чтобы намеренно подрывать и препятствовать правоохранительным органам DHS в выполнении их миссии по обеспечению соблюдения иммиграционных законов нашей страны?

- заявили в правительственном агентстве. 

В США выставили на продажу архитектурный шедевр Чарльза Хертлинга за 3,69 млн долларов05.01.26, 05:11 • 3644 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Бренд
Министерство внутренней безопасности США
Миннесота
Bloomberg L.P.