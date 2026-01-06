Hilton дистанцируется от скандала с отменой номеров для агентов DHS

Сеть отелей Hilton официально отреагировала на обвинения Министерства внутренней безопасности США (DHS) в отказе в обслуживании их сотрудников. Конфликт возник в отеле Hampton Inn в пригороде Лейквилл (штат Миннесота), где было отменено бронирование для агентов, прибывших для выполнения задач по иммиграционному контролю. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Представитель компании Hilton заявил, что отель в Лейквилле находится в независимом управлении, а решение персонала не соответствует корпоративной политике сети. В компании подчеркнули, что не терпят никакой формы дискриминации.

Мы напрямую связались с отелем, и они извинились за действия своей команды, которые не соответствовали их политике. Они приняли немедленные меры для решения этого вопроса. Позиция Hilton четкая: наши отели открыты для всех, и мы не терпим никакой формы дискриминации

DHS назвало инцидент частью "скоординированной кампании", направленной на препятствование правоохранительным органам в выполнении их миссии. Ведомство опубликовало резкое заявление в социальных сетях, обвинив отели в сознательном подрыве усилий по обеспечению правопорядка.

Когда офицеры пытались забронировать номера, используя официальные правительственные электронные адреса и тарифы, отели Hilton злонамеренно отменили свои бронирования. Это недопустимо. Почему отели Hilton становятся на сторону убийц и насильников, чтобы намеренно подрывать и препятствовать правоохранительным органам DHS в выполнении их миссии по обеспечению соблюдения иммиграционных законов нашей страны?