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Генштаб: триває бій в районі Вовчанська, напружена ситуація біля Красногорівки

Київ • УНН

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Українські війська відбили численні російські атаки на багатьох напрямках. Бої, зокрема, тривають біля Вовчанська на Харківщині та Красногорівки на Донеччині.

Генштаб: триває бій в районі Вовчанська, напружена ситуація біля Красногорівки

На фронті з початку доби відбулося 42 бойових зіткнення. На Покровському напрямку окупанти здійснили вже 13 спроб прорвати оборонні рубежі українських військових.  На Харківському напрямку триває бій в районі Вовчанська.  Напружена обстановка залишається в районі Красногорівки на  Курахівському напрямку, де тривають три боєзіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 10:00 19 червня, пише УНН.

Від початку цієї доби вже відбулося 42 бойових зіткнення. По позиціях наших військ та населених пунктах ворог завдав шість авіаційних ударів дванадцятьма КАБами, застосував 41 дрон-камікадзе та здійснив понад 600 обстрілів

- йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними Генштабу, ситуація з напрямками наступна: 

На Харківському напрямку штурмова дія окупантів поблизу населеного пункту Липці успіху не мала, триває бій в районі Вовчанська.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: понад 130 осіб вбитими та пораненими, знищено танк, бойову броньовану машину,  артилерійську систему та чотири автомобілі.

На Куп’янському напрямку тривають чотири бойових зіткнення неподалік Піщаного, Степової Новоселівки та Кругляківки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку загарбники п’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Невського та Тернів.  Ситуація напружена. Бойові дії тривають. 

На Краматорському напрямку від початку доби вже відбулося дев’ять бойових зіткнень. Дві атаки російських окупантів наші захисники відбили біля Нового та Кліщіївки. Продовжуються сім боєзіткнень в районах Калинівки, Нового та Іванівського.

За сьогодні на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 13 спроб прорвати наші оборонні рубежі неподалік Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої. Вісім атак відбито підрозділами Сил оборони, ще п’ять – тривають. Українські воїни вживають заходів щодо недопущення просування російського агресора в глибину нашої території. 

На Курахівському напрямку невдачі зазнала атака ворога неподалік Парасковіївки. Напружена обстановка залишається в районі Красногорівки, де на даний час тривають три боєзіткнення.

На Времівському напрямку успіху не мали штурмові дії агресора поблизу Рівнополя. Ще одна атака триває біля Урожайного. Втрат позицій не допущено.

Також російські окупанти невдало атакували українські підрозділи в районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку без успіху завершилась спроба загарбників відтіснити наших воїнів з лівобережної частини Дніпра.

На решті напрямків, за даними Генштабу, ворог активних бойових дій не проводив. Ситуація без змін.

Ще плюс 1130 окупантів і 20 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога19.06.24, 07:16 • 28266 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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