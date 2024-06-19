На фронте с начала суток произошло 42 боевых столкновения. На Покровском направлении оккупанты совершили уже 13 попыток прорвать оборонительные рубежи украинских военных. На Харьковском направлении продолжается бой в районе Волчанска. Напряженная обстановка остается в районе Красногоровки на Кураховском направлении, где продолжаются три боестолкновения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке на 10:00 19 июня, пишет УНН.

С начала этих суток уже произошло 42 боевых столкновения. По позициям наших войск и населенных пунктах враг нанес шесть авиационных ударов двенадцатью КАБами, применил 41 дрон-камикадзе и совершил более 600 обстрелов - говорится в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, ситуация с направлениями следующая:

На Харьковском направлении штурмовое действие оккупантов вблизи населенного пункта Липцы успеха не имело, продолжается бой в районе Волчанска.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: более 130 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, боевая бронированная машина, артиллерийская система и четыре автомобиля.

На Купянском направлении продолжаются четыре боевых столкновения неподалеку Песчаного, Степной Новоселовки и Кругляковки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении захватчики пять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Невского и Тернов. Ситуация напряженная. Боевые действия продолжаются.

На Краматорском направлении с начала суток уже произошло девять боевых столкновений. Две атаки российских оккупантов наши защитники отбили у Нового и Клещеевки. Продолжаются семь боестолкновений в районах Калиновки, Нового и Ивановского.

За сегодня на Покровском направлении оккупанты совершили уже 13 попыток прорвать наши оборонительные рубежи неподалеку Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой. Восемь атак отражены подразделениями Сил обороны, еще пять - продолжаются. Украинские воины принимают меры по недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории.

На Кураховском направлении неудачу потерпела атака врага неподалеку Парасковиевки. Напряженная обстановка остается в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Времовском направлении успеха не имели штурмовые действия агрессора вблизи Ровнополя. Еще одна атака продолжается возле Урожайного. Потерь позиций не допущено.

Также российские оккупанты неудачно атаковали украинские подразделения в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении без успеха завершилась попытка захватчиков оттеснить наших воинов с левобережной части Днепра.

На остальных направлениях, по данным Генштаба, враг активных боевых действий не проводил. Ситуация без изменений.

Еще плюс 1130 оккупантов и 20 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага