Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 209 бойових зіткнень, ворог запустив 1737 дронів-камікадзе

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 11369 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 17612 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 15846 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 27013 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 19729 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 30834 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 25972 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25417 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24669 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18660 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.8м/с
72%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 30885 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 23638 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 18483 перегляди
США вимагають від союзників скоротити закордонні місії НАТО та не запрошувати Україну на саміт в Анкарі - ЗМІ19 лютого, 13:59 • 8494 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 18076 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 18182 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 27017 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 30835 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 30988 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 44646 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Джеффрі Епштайн
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Державний кордон України
Польща
Реклама
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 18555 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 23712 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 25369 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 33192 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 34179 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 209 бойових зіткнень, ворог запустив 1737 дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 38 перегляди

За добу відбулося 209 бойових зіткнень, ворог застосував 1737 дронів-камікадзе та здійснив 1665 обстрілів. На Покровському напрямку ліквідовано 51 окупанта та поранено 18.

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 209 бойових зіткнень, ворог запустив 1737 дронів-камікадзе

З початку доби відбулося 209 бойових зіткнень. Ворог застосував 1737 дронів-камікадзе та здійснив 1665 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 1737 дронів-камікадзе та здійснив 1665 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник одинадцять разів атакував позиції наших захисників, завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 59 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. 

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік Охрімівки, Зарубинки, Чугунівки. Два боєзіткнення досі тривають.

Чотири атаки відбивали українські захисники на Куп’янському напрямку, в бік населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 11 атак, у районі Шандриголового та у бік населених пунктів Новий Мир, Ставки, Дробишеве, Лиман. Ще два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали 11 спроб окупантів просунутися вперед у районі Озерного, Дронівки, Закітного, Званівки, Різниківки та в напрямку Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, в районі Оріхово-Василівки, Федорівки та Васюківки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Русин Яр, Софіївка, Плещіївка, Степанівка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новопавлівка, Бересток. 

На Покровському напрямку ворог здійснив 37 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Затишок,  Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Філія та у бік Новопавлівки. Один бій ще триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 51 окупанта та поранили 18; знищили 22 безпілотні літальні апарати, одну одиницю автомобільного транспорту, два мотоцикли, одне укриття особового складу, також уражено, одну бойову броньовану машину,  чотири одиниці автомобільної техніки та 53 укриття особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 атак окупантів у районах населених пунктів Соснівка, Злагода та у напрямках населених пунктів Добропілля, Андріївка-Клевцове. Ще одне боєзіткнення триває. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Іванівка, Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці та Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів – у напрямках населених пунктів Староукраїнка, Залізничне, Зелене, Святопетрівка та в районі Гуляйполя. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Лісне, Любицьке, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Долинка, Гірке, Копані. 

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві невдалі атаки в бік Приморського.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. 

Генштаб: російські війська втратили 830 солдатів та 406 БпЛА за добу 18 лютого19.02.26, 07:44 • 11658 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна