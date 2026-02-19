Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 209 боевых столкновений, враг запустил 1737 дронов-камикадзе
Киев • УНН
За сутки произошло 209 боевых столкновений, враг применил 1737 дронов-камикадзе и совершил 1665 обстрелов. На Покровском направлении ликвидирован 51 оккупант и ранено 18.
С начала суток произошло 209 боевых столкновений. Враг применил 1737 дронов-камикадзе и совершил 1665 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 51 авиационный удар, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 1737 дронов-камикадзе и совершил 1665 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник одиннадцать раз атаковал позиции наших защитников, нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, совершил 59 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Старица, Волчанск, Вильча и в сторону Охримовки, Зарубинки, Чугуновки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.
Четыре атаки отражали украинские защитники на Купянском направлении, в сторону населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Куриловка, Новоосиново.
На Лиманском направлении украинские воины остановили 11 атак, в районе Шандриголово и в сторону населенных пунктов Новый Мир, Ставки, Дробышево, Лиман. Еще два боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении наши защитники отражали 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Озерного, Дроновки, Закитного, Звановки, Резниковки и в направлении Рай-Александровки. Одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе Орехово-Васильевки, Федоровки и Васюковки.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 19 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Русин Яр, Софиевка, Плещеевка, Степановка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новопавловка, Бересток.
На Покровском направлении враг совершил 37 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Затишок, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новониколаевка, Филиал и в сторону Новопавловки. Один бой еще продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 51 оккупанта и ранили 18; уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата, одну единицу автомобильного транспорта, два мотоцикла, одно укрытие личного состава, также поражено, одну боевую бронированную машину, четыре единицы автомобильной техники и 53 укрытия личного состава противника.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили 11 атак оккупантов в районах населенных пунктов Сосновка, Злагода и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Андреевка-Клевцово. Еще одно боестолкновение продолжается. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Ивановка, Гавриловка, Маломихайловка, Коломийцы и Андреевка-Клевцово.
На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов – в направлениях населенных пунктов Староукраинка, Зализничное, Зеленое, Святопетровка и в районе Гуляйполя. Вражеским авиаударам подверглись Верхняя Терса, Лесное, Любицкое, Гуляйпольское, Воздвиженка, Зализничное, Долинка, Горькое, Копани.
На Ореховском направлении враг совершил две неудачные атаки в сторону Приморского.
На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
