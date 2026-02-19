Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 209 боевых столкновений, враг запустил 1737 дронов-камикадзе

$43.290.03
Эксклюзив
15:01 • 11359 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 17595 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 15830 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 26998 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 19722 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 30831 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 25970 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 25415 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 24666 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18659 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Популярные новости
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 30885 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 23638 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 18483 просмотра
США требуют от союзников сократить зарубежные миссии НАТО и не приглашать Украину на саммит в Анкаре - СМИ19 февраля, 13:59 • 8494 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 18076 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 18175 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 26995 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 30831 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 30976 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 44639 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 209 боевых столкновений, враг запустил 1737 дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 24 просмотра

За сутки произошло 209 боевых столкновений, враг применил 1737 дронов-камикадзе и совершил 1665 обстрелов. На Покровском направлении ликвидирован 51 оккупант и ранено 18.

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 209 боевых столкновений, враг запустил 1737 дронов-камикадзе

С начала суток произошло 209 боевых столкновений. Враг применил 1737 дронов-камикадзе и совершил 1665 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 51 авиационный удар, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 1737 дронов-камикадзе и совершил 1665 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник одиннадцать раз атаковал позиции наших защитников, нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, совершил 59 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Старица, Волчанск, Вильча и в сторону Охримовки, Зарубинки, Чугуновки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Четыре атаки отражали украинские защитники на Купянском направлении, в сторону населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Куриловка, Новоосиново.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 11 атак, в районе Шандриголово и в сторону населенных пунктов Новый Мир, Ставки, Дробышево, Лиман. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отражали 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Озерного, Дроновки, Закитного, Звановки, Резниковки и в направлении Рай-Александровки. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе Орехово-Васильевки, Федоровки и Васюковки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 19 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Русин Яр, Софиевка, Плещеевка, Степановка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новопавловка, Бересток.

На Покровском направлении враг совершил 37 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Затишок, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новониколаевка, Филиал и в сторону Новопавловки. Один бой еще продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 51 оккупанта и ранили 18; уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата, одну единицу автомобильного транспорта, два мотоцикла, одно укрытие личного состава, также поражено, одну боевую бронированную машину, четыре единицы автомобильной техники и 53 укрытия личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 11 атак оккупантов в районах населенных пунктов Сосновка, Злагода и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Андреевка-Клевцово. Еще одно боестолкновение продолжается. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Ивановка, Гавриловка, Маломихайловка, Коломийцы и Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов – в направлениях населенных пунктов Староукраинка, Зализничное, Зеленое, Святопетровка и в районе Гуляйполя. Вражеским авиаударам подверглись Верхняя Терса, Лесное, Любицкое, Гуляйпольское, Воздвиженка, Зализничное, Долинка, Горькое, Копани.

На Ореховском направлении враг совершил две неудачные атаки в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Генштаб: российские войска потеряли 830 солдат и 406 БпЛА за сутки 18 февраля19.02.26, 07:44 • 11657 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина