Генетики розкрили таємницю походження сучасних єменців

Дослідники проаналізували 46 цілих геномів і 169 масивів генотипів єменських особин, а також 351 порівняльний масив генотипів із сусідніх популяцій.

Передає УНН з посиланням на Scientific Reports.

Деталі

Дослідники з Університету Халіфа, Саудівська Аравія, працюючи з регіональними та міжнародними колегами, вивчили єменську ДНК, щоб з'ясувати, як міграції з Леванту, Аравії та Східної Африки сформували сучасний єменський генофонд.

У дослідженні під назвою "Міграція людей з Леванту та Аравії до Ємену з часу останнього льодовикового максимуму" дослідники проаналізували 46 повних геномів і 169 масивів генотипів єменських людей, а також 351 порівняльний масив генотипів сусідніх популяцій.

Фахівці спеціально шукали сигнали міграції з Леванту, Ірану та давніх торговельних партнерів, а також наявність генетичних ознак поза Африкою.

У гаплогрупах Y-хромосоми по батьківській лінії домінувала J1, маркер, пов'язаний з Південно-Західною Азією, що вказує на давні зв'язки з Левантом і Аравією по чоловічій лінії.

Гаплогрупи мітохондріальної ДНК виявили значний африканський матрилінійний вплив.

Майже одна третина єменських зразків несуть специфічні для Африки гаплогрупи мтДНК, такі як L2a1, найпоширеніший гаплотип в Африці на південь від Сахари. Це говорить про потужний дрейф генів через жіночих осіб зі Схдної Африки до Ємену.

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Частоти неандертальських алелів у популяції натякають на обміни, які могли відбутися на початку міграції з Африки і були подібні до тих, що були знайдені в інших місцях Аравії.

З даних випливають дві основні події потоку генів: одна близько 5220 років тому за участю населення Палестини, а інша близько 750 років тому за участю східноафриканських груп.

Довідка

Є́мен - країна в південно-західній Азії, межує на півночі із Саудівською Аравією і Оманом на сході. Займаючи площу приблизно 455 000 квадратних кілометрів, з береговою лінією приблизно 2 000 кілометрів, Ємен є другою за величиною країною на Аравійському півострові.

Сана є його конституційною столицею і найбільшим містом. За оцінками, населення Ємену становить 34,7 мільйона осіб, переважно араби-мусульмани.

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Завдяки своєму географічному розташуванню Ємен знаходиться на перехресті багатьох цивілізацій вже понад 7 000 років. У 1200 році до н.е. сабеї утворили процвітаюче торгове царство, яке включало частини сучасної Ефіопії та Еритреї.

У 275 році н.е. його змінило Гім'яритське царство, яке охоплювало більшу частину сучасної території Ємену і перебувало під сильним впливом іудаїзму.

Християнство прийшло до Ємену в четвертому столітті, а в сьомому столітті відбулося стрімке поширення ісламу. Єменські війська відіграли вирішальну роль у ранніх ісламських завоюваннях.

Протягом 19 століття країна була розділена між Османською та Британською імперіями.

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Хуси є озброєною політичною та релігійною групою, яка ототожнює себе з шиїтською мусульманською меншиною Ємену, заїдами. Разом з ХАМАС і ліванською Хезболлою ця група позиціонує себе проти Ізраїлю, Сполучених Штатів і Заходу.

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Угруповання було засноване в 1990-х роках Хусейном аль-Хуті, але світ вперше почув про його існування на початку 2000-х років, коли воно боролося проти багаторічного авторитарного президента Ємену Алі Абдалли Салеха.

У 2011 році, під час Арабської весни, Салех передав владу своєму заступнику Абдрабу Мансуру Хаді. Саме під час неспокійного правління Хаді повстанці-хусити, яких підтримує Іран, вирвалися зі своєї північної єменської твердині і захопили столицю Сану в 2014 році.

У 2015 році угруповання змусило Хаді втекти за кордон після захоплення частини країни.

Коаліція на чолі з Саудівською Аравією втрутилася, щоб спробувати повернути до влади єменський уряд, визнаний міжнародним співтовариством у вигнанні, але конфлікт врешті-решт переріс у війну, яка спустошила країну, вбивши 150 000 людей, включаючи цивільних і комбатантів, і створивши гуманітарну катастрофу. Війна закінчилася припиненням вогню більше року тому, але постійного миру ще не досягнуто.

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