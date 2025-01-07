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Генетики раскрыли тайну происхождения современных йеменцев

Генетики раскрыли тайну происхождения современных йеменцев

Киев  •  УНН

 • 7270 просмотра

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Исследователи проанализировали геномы йеменцев и обнаружили два основных потока генов - из Палестины 5220 лет назад и из Восточной Африки 750 лет назад. Результаты показывают смешение левантийских и африканских генетических маркеров.

Исследователи проанализировали 46 целых геномов и 169 массивов генотипов йеменских особей, а также 351 сравнительный массив генотипов из соседних популяций.

Передает УНН со ссылкой на Scientific Reports.

Детали

Исследователи из Университета Халифа, Саудовская Аравия, работая с региональными и международными коллегами, изучили йеменскую ДНК, чтобы выяснить, как миграции из Леванта, Аравии и Восточной Африки сформировали современный йеменский генофонд.

В исследовании под названием «Миграция людей из Леванта и Аравии в Йемен со времени последнего ледникового максимума» исследователи проанализировали 46 полных геномов и 169 массивов генотипов йеменских людей, а также 351 сравнительный массив генотипов соседних популяций.

 Специалисты специально искали сигналы миграции из Леванта, Ирана и древних торговых партнеров, а также наличие генетических признаков вне Африки.

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В гаплогруппах Y-хромосомы по отцовской линии доминировала J1, маркер, связанный с Юго-Западной Азией, что указывает на давние связи с Левантом и Аравией по мужской линии.

Гаплогруппы митохондриальной ДНК обнаружили значительное африканское матрилинейное влияние.

Почти одна треть йеменских образцов несут специфические для Африки гаплогруппы мтДНК, такие как L2a1, самый распространенный гаплотип в Африке к югу от Сахары. Это говорит о мощном дрейфе генов через женских лиц из Восточной Африки в Йемен. 

Британские археологи реконструировали лицо 75-тысячелетней неандертальской женщины2 мая 2024, 15:16 • 110213 просмотров

Частоты неандертальских аллелей в популяции намекают на обмены, которые могли произойти в начале миграции из Африки и были подобны тем, что были найдены в других местах Аравии.

Из данных вытекают два основных события потока генов: одно около 5220 лет назад с участием населения Палестины, а другое около 750 лет назад с участием восточноафриканских групп.

Справка

Йемен - страна в юго-западной Азии, граничит на севере с Саудовской Аравией и Оманом на востоке. Занимая площадь примерно 455 000 квадратных километров, с береговой линией примерно 2 000 километров, Йемен является второй по величине страной на Аравийском полуострове. 

Сана является его конституционной столицей и крупнейшим городом. По оценкам, население Йемена составляет 34,7 миллиона человек, в основном арабы-мусульмане. 

Йеменские хуситы с поддержкой Ирана превратились в мощную военную силу - ОНН4 нояб. 2024, 02:00 • 52093 просмотра

Благодаря своему географическому расположению Йемен находится на перекрестке многих цивилизаций уже более 7 000 лет. В 1200 году до н.э. сабеи образовали процветающее торговое царство, которое включало части современной Эфиопии и Эритреи.

В 275 году н.э. его сменило Гимьяритское царство, которое охватывало большую часть современной территории Йемена и находилось под сильным влиянием иудаизма.

Христианство пришло в Йемен в четвертом веке, а в седьмом веке произошло стремительное распространение ислама. Йеменские войска сыграли решающую роль в ранних исламских завоеваниях.

В течение 19 века страна была разделена между Османской и Британской империями.

Напомним,

Йеменские повстанцы Хуси оказались в центре напряженности на Ближнем Востоке.

Йеменские повстанцы Хуси оказались в центре растущей напряженности на Ближнем Востоке.

Хуси являются вооруженной политической и религиозной группой, которая отождествляет себя с шиитским мусульманским меньшинством Йемена, заидами. Вместе с ХАМАС и ливанской Хезболлой эта группа позиционирует себя против Израиля, Соединенных Штатов и Запада. 

Израиль и ХАМАС возобновили переговоры в Катаре: что известно о новой попытке5 янв. 2025, 14:47 • 31317 просмотров

Группировка была основана в 1990-х годах Хусейном аль-Хути, но мир впервые услышал о ее существовании в начале 2000-х годов, когда она боролась против многолетнего авторитарного президента Йемена Али Абдаллы Салеха.

В 2011 году, во время Арабской весны, Салех передал власть своему заместителю Абдрабу Мансуру Хади. Именно во время неспокойного правления Хади повстанцы-хуситы, которых поддерживает Иран, вырвались из своей северной йеменской твердыни и захватили столицу Сану в 2014 году.

В 2015 году группировка вынудила Хади бежать за границу после захвата части страны.

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Коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась, чтобы попытаться вернуть к власти йеменское правительство, признанное международным сообществом в изгнании, но конфликт в конце концов перерос в войну, которая опустошила страну, убив 150 000 человек, включая гражданских и комбатантов, и создав гуманитарную катастрофу. Война закончилась прекращением огня более года назад, но постоянного мира еще не достигнуто.

Израиль сообщил об очередном перехваченном ракетном ударе из Йемена5 янв. 2025, 09:32 • 40699 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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