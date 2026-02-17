Ґвалтував дитину співмешканки 8 років - жителю Хмельниччини загрожує довічне ув'язнення

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Ексклюзив
08:25 • 2326 перегляди
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетикиPhoto
04:30 • 17504 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 29160 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 38731 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 31839 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 48969 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 32401 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 57813 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27493 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 30268 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.6м/с
77%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Військові радники США прибули до Нігерії для боротьби з терористичними угрупованнями16 лютого, 23:39 • 5220 перегляди
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters04:45 • 10001 перегляди
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотниківPhoto04:57 • 3802 перегляди
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках05:21 • 3978 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні06:14 • 4264 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 21290 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 31883 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 48969 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 57813 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 89255 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Женева
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 16938 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 14870 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 17412 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 26390 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 31915 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Х-101
Шахед-136

Ґвалтував дитину співмешканки 8 років - жителю Хмельниччини загрожує довічне ув'язнення

Київ • УНН

 • 150 перегляди

На Хмельниччині до суду передано справу 48-річного чоловіка, який з 2017 року вчиняв насильство над малолітньою дитиною. Йому загрожує довічне ув'язнення за розпусні дії та зґвалтування.

Ґвалтував дитину співмешканки 8 років - жителю Хмельниччини загрожує довічне ув'язнення

Прокурори Кам’янець-Подільської окружної прокуратури на Хмельниччині передали до суду справу щодо насильства над малолітньою дитиною, яке тривало з 2017 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Обвинуваченим є 48-річний чоловік - він фігурує у щонайменше семи епізодах особливо тяжких злочинів проти статевої свободи та недоторканості дитини - розпусні дії сексуального характеру та зґвалтування малолітньої особи.

Всі ці злочини передбачені ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 153, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України.

Як встановило слідство, протиправні дії тривали кілька років - від того часу, коли потерпілій було пʼять років і тривало аж до моменту, коли їй виповнилось тринадцять років.

Чоловік проживав з матірʼю дівчинки. Слідством встановлено, що з 2017 року він систематично вчиняв щодо дівчинки розпусні дії. Користуючись відсутністю матері, у 2020 та 2024-2025 роках обвинувачений неодноразово вчиняв насильницькі дії сексуального характеру. Після розриву стосунків із матірʼю - продовжив злочини у власному помешканні, запрошуючи дітей під приводом спілкування зі спільним молодшим сином. Сину він вмикав мультфільми, а стосовно дівчинки вчергове вчиняв сексуальне насильство

- повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зловмисник погрожував потерпілій та її матері, щоб змусити мовчати. Але потерпіла розповіла про все пережите матері, після чого вона звернулась до поліції.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права застави, йому загрожує довічне увʼязнення.

Нагадаємо

На Київщині правоохоронці викрили жінку, яка впродовж кількох років знущалася з дітей у дитячому будинку сімейного типу. За даними слідства, вона застосовувала фізичне та психологічне насильство до п’ятьох неповнолітніх.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал
Довічне позбавлення волі
Хмельницька область
Київська область
Генеральний прокурор (Україна)