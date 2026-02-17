Ґвалтував дитину співмешканки 8 років - жителю Хмельниччини загрожує довічне ув'язнення
Київ • УНН
На Хмельниччині до суду передано справу 48-річного чоловіка, який з 2017 року вчиняв насильство над малолітньою дитиною. Йому загрожує довічне ув'язнення за розпусні дії та зґвалтування.
Прокурори Кам’янець-Подільської окружної прокуратури на Хмельниччині передали до суду справу щодо насильства над малолітньою дитиною, яке тривало з 2017 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Обвинуваченим є 48-річний чоловік - він фігурує у щонайменше семи епізодах особливо тяжких злочинів проти статевої свободи та недоторканості дитини - розпусні дії сексуального характеру та зґвалтування малолітньої особи.
Всі ці злочини передбачені ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 153, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України.
Як встановило слідство, протиправні дії тривали кілька років - від того часу, коли потерпілій було пʼять років і тривало аж до моменту, коли їй виповнилось тринадцять років.
Чоловік проживав з матірʼю дівчинки. Слідством встановлено, що з 2017 року він систематично вчиняв щодо дівчинки розпусні дії. Користуючись відсутністю матері, у 2020 та 2024-2025 роках обвинувачений неодноразово вчиняв насильницькі дії сексуального характеру. Після розриву стосунків із матірʼю - продовжив злочини у власному помешканні, запрошуючи дітей під приводом спілкування зі спільним молодшим сином. Сину він вмикав мультфільми, а стосовно дівчинки вчергове вчиняв сексуальне насильство
Зловмисник погрожував потерпілій та її матері, щоб змусити мовчати. Але потерпіла розповіла про все пережите матері, після чого вона звернулась до поліції.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права застави, йому загрожує довічне увʼязнення.
