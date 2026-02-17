Насиловал ребенка сожительницы 8 лет - жителю Хмельницкой области грозит пожизненное заключение
Киев • УНН
В Хмельницкой области в суд передано дело 48-летнего мужчины, который с 2017 года совершал насилие над малолетним ребенком. Ему грозит пожизненное заключение за развратные действия и изнасилование.
Прокуроры Каменец-Подольской окружной прокуратуры в Хмельницкой области передали в суд дело о насилии над малолетним ребенком, которое продолжалось с 2017 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Подробности
Обвиняемым является 48-летний мужчина - он фигурирует в по меньшей мере семи эпизодах особо тяжких преступлений против половой свободы и неприкосновенности ребенка - развратные действия сексуального характера и изнасилование малолетнего лица.
Все эти преступления предусмотрены ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 153, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины.
Как установило следствие, противоправные действия продолжались несколько лет - с того времени, когда потерпевшей было пять лет и продолжались вплоть до момента, когда ей исполнилось тринадцать лет.
Мужчина проживал с матерью девочки. Следствием установлено, что с 2017 года он систематически совершал в отношении девочки развратные действия. Пользуясь отсутствием матери, в 2020 и 2024-2025 годах обвиняемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера. После разрыва отношений с матерью - продолжил преступления в собственном жилище, приглашая детей под предлогом общения с общим младшим сыном. Сыну он включал мультфильмы, а в отношении девочки в очередной раз совершал сексуальное насилие
Злоумышленник угрожал потерпевшей и ее матери, чтобы заставить молчать. Но потерпевшая рассказала обо всем пережитом матери, после чего она обратилась в полицию.
Сейчас обвиняемый находится под стражей без права залога, ему грозит пожизненное заключение.
Напомним
На Киевщине правоохранители разоблачили женщину, которая в течение нескольких лет издевалась над детьми в детском доме семейного типа. По данным следствия, она применяла физическое и психологическое насилие к пятерым несовершеннолетним.