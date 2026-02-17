$43.170.07
Эксклюзив
08:25 • 2388 просмотра
Два месяца под стражей или рекордный залог - о чем будет ходатайствовать САП по делу экс-министра энергетики
04:30 • 17561 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 29207 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 38780 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 31874 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 49025 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 32417 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 57855 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27498 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 30269 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозрении
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Насиловал ребенка сожительницы 8 лет - жителю Хмельницкой области грозит пожизненное заключение

Киев • УНН

 • 188 просмотра

В Хмельницкой области в суд передано дело 48-летнего мужчины, который с 2017 года совершал насилие над малолетним ребенком. Ему грозит пожизненное заключение за развратные действия и изнасилование.

Насиловал ребенка сожительницы 8 лет - жителю Хмельницкой области грозит пожизненное заключение

Прокуроры Каменец-Подольской окружной прокуратуры в Хмельницкой области передали в суд дело о насилии над малолетним ребенком, которое продолжалось с 2017 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

Обвиняемым является 48-летний мужчина - он фигурирует в по меньшей мере семи эпизодах особо тяжких преступлений против половой свободы и неприкосновенности ребенка - развратные действия сексуального характера и изнасилование малолетнего лица.

Все эти преступления предусмотрены ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 153, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

Как установило следствие, противоправные действия продолжались несколько лет - с того времени, когда потерпевшей было пять лет и продолжались вплоть до момента, когда ей исполнилось тринадцать лет.

Мужчина проживал с матерью девочки. Следствием установлено, что с 2017 года он систематически совершал в отношении девочки развратные действия. Пользуясь отсутствием матери, в 2020 и 2024-2025 годах обвиняемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера. После разрыва отношений с матерью - продолжил преступления в собственном жилище, приглашая детей под предлогом общения с общим младшим сыном. Сыну он включал мультфильмы, а в отношении девочки в очередной раз совершал сексуальное насилие

- сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Злоумышленник угрожал потерпевшей и ее матери, чтобы заставить молчать. Но потерпевшая рассказала обо всем пережитом матери, после чего она обратилась в полицию.

Сейчас обвиняемый находится под стражей без права залога, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним

На Киевщине правоохранители разоблачили женщину, которая в течение нескольких лет издевалась над детьми в детском доме семейного типа. По данным следствия, она применяла физическое и психологическое насилие к пятерым несовершеннолетним.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Хмельницкая область
Киевская область
Генеральный прокурор Украины