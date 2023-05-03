Гучна доба для Запорізької області: ворог здійснив 82 обстріли - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. За минулу добу російські окупанти здійснили 82 обстріли по мирних населених пунктах у Запорізькій області. Багато руйнувань, але обійшлось без жертв. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Гучна доба для всього Запорізького краю завершилася. Ворог здійснив 82 обстріли по мирних населених пунктах: 2 ракетні удари, 3 авіаційні, 4 атаки БПЛА та 69 артудари", - повідомив Юрій Малашко.
Кількагодинні обстріли, з його слів, пережили прифронтові населені пункти: Новояковлівка, Оріхів, Гуляйполе та ще 13 сіл. Багато руйнувань у різних громадах: горіли будинки, майно, соціальна інфраструктура та комунальні мережі.
"Але головне, що люди вціліли. Бережіть себе, доки наші захисники працюють над звільненням області від рашистської нечисті!" - додав голова Запорізької ОВА.
Доповнення
У результаті атаки на Запоріжжя один будинок зруйновано повністю, два мають сильні ушкодження, ще у близько 40 вибито вікна та пошкоджено покрівлі. Обійшлося без жертв і травмованих. Зі слів голови ОВА, фахівці невідкладно розпочали ліквідацію наслідків та надають всю необхідну допомогу постраждалим.
Як раніше повідомляв УНН, у ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти здійснили атаку України дронами-камікадзе іранського виробництва з північного напрямку (брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря. Всього окупанти застосували до 26 ударних дронів Shahed-136/131.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний БпЛА.
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