Ворог вночі атакував Запоріжжя: завдав два удари по цивільній інфраструктурі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Російські війська вночі завдали два удари по цивільній інфраструктурі у Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Вночі ворог завдав два удари по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі", - повідомив Малашко.
"Знову під прицілом ворожих ракет опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста. В результаті атаки один будинок зруйновано повністю, два мають сильні ушкодження, ще у близько 40 вибито вікна та пошкоджено покрівлі. Дякувати Богу, обійшлося без жертв і травмованих", - додав секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram.
Зі слів голови ОВА, фахівці невідкладно розпочали ліквідацію наслідків та надають всю необхідну допомогу постраждалим.
Нагадаємо
У ніч на 3 травня російські окупанти здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131, знищено 21 ударний дрон з 26.