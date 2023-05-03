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На Кіровоградщині вночі три ворожі "шахеди" атакували нафтобазу

На Кіровоградщині вночі три ворожі "шахеди" атакували нафтобазу

Київ • УНН

 • 1111630 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Уночі три ворожі дрони-камікадзе типу Shahed атакували нафтобазу у Кіровоградській області, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні російський агресор вчергове атакував Україну дронами і ракетами. На Кіровоградщині є прильоти. Близько третьої ранку, одразу 3 шахеди "Герань-2", атакували нафтобазу в обласному центрі. Обійшлося без жертв. Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу", - написав він.

Інформація про пошкодження уточнюється, додав голова ОВА.

Нагадаємо

У ніч на 3 травня російські окупанти здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131, знищено 21 ударний дрон з 26.

Українські Національні Новини

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