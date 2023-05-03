В Кировоградской области ночью три вражеских "шахеда" атаковали нефтебазу

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"Сегодня российский агрессор в очередной раз атаковал Украину дронами и ракетами. В Кировоградской области есть прилеты. Около трех утра, сразу 3 шахеты "Герань-2", атаковали нефтебазу в областном центре. Обошлось без жертв. Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу", - написал он.

Информация о повреждениях уточняется, добавил глава ОВА.

Напомним

В ночь на 3 мая российские оккупанты совершили атаку на Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131, уничтожен 21 ударный дрон из 26.