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ЗСУ знищили 21 ворожий безпілотник - Повітряні Сили

ЗСУ знищили 21 ворожий безпілотник - Повітряні Сили

Київ • УНН

 • 618305 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. ЗСУ знищили 21 ворожий безпілотник в небі над Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

Цитата

"У ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти здійснили атаку України дронами-камікадзе іранського виробництва з північного напрямку (брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря.

Всього окупанти застосували до 26 ударних дронів "Shahed-136/131".

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний БпЛА.

Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо

У КМВА повідомили, що в небі над Києвом було збито всі цілі.

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