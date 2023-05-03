ЗСУ знищили 21 ворожий безпілотник - Повітряні Сили
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. ЗСУ знищили 21 ворожий безпілотник в небі над Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
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"У ніч на 3 травня 2023 року російські окупанти здійснили атаку України дронами-камікадзе іранського виробництва з північного напрямку (брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря.
Всього окупанти застосували до 26 ударних дронів "Shahed-136/131".
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний БпЛА.
Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" та "Південь", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У КМВА повідомили, що в небі над Києвом було збито всі цілі.