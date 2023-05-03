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ВСУ уничтожили 21 вражеский беспилотник - Воздушные Силы

Киев • УНН

 • 618304 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. ВСУ уничтожили 21 вражеский беспилотник в небе над Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

Цитата

"В ночь на 3 мая 2023 года российские оккупанты осуществили атаку Украины дронами-камикадзе иранского производства с северного направления (брянская область) и с юга – восточное побережье Азовского моря.

Всего оккупанты применили до 26 ударных дронов "Shahed-136/131".

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожен 21 ударный БпЛА.

Применено зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг", - говорится в сообщении. 

Напомним

В КГВА сообщили, что в небе над Киевом были сбиты все цели.

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