Громадську раду при податковому Комітеті ВР, ймовірно, "тримає" найбільший агрохолдинг країни

При цьому, є підстави вважати, що ця Рада діє не стільки в інтересах громадськості, скільки в інтересах приватної структури, а саме одного з найбільших агрохолдингів країни - "Кернел".

На це вказує той факт, що Раду очолив Мар'ян Заблоцький - помічник народного депутата Олексія Мушака, який за інформацією ЗМІ, є родичем співвласника "Кернел" Андрія Веревського.

Крім того Заблоцький - заступник "Української аграрної асоціації", засновником якої є все той же "Кернел".

Примітно, що другим співвласником "Кернел" виступає народний депутат і член саме цього Комітету Віталій Хомутиннік.

Заблоцький же в своїх резюме вказує, що встиг пролобіювати не один законопроект.

"Прийнято 17 законів, в розробці та лобіюванні яких брав участь. Офіційний автор законопроектів на сайті ВР як представник громадськості", - говорить Заблоцький.

Тим часом, як лобізм, так і створення непередбачених органів в парламенті заборонено законом.

Закон України "Про Регламент Верховної Ради України" встановлює вичерпний перелік органів ВРУ і порядок їх формування, обрання, призначення та відкликання їх посадових осіб (розділ III зазначеного ЗУ).

Відповідно до зазначеного закону, до органів Верховної Ради відносяться:

- депутатські фракції (глава 11 розділу III Закону України "Про Регламенту ВРУ"); - Погоджувальна рада депутатських фракцій (глава 14 розділу III Закону України "Про Регламенту ВРУ");

- голова, перший заступник голови ВРУ та заступник Голови ВРУ (глава 15 розділу III Закону України "Про Регламенту ВРУ");

- Комітет (глава 16 розділу III Закону України "Про Регламенту ВРУ");

- Тимчасові спеціальні комісії і тимчасові слідчі комісії (глава 17 розділу III Закону України "Про Регламенту ВРУ").

Частина 1 ст. 81 ЗУ "Про регламент ВРУ" визначає, що створення комітетів здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про комітети Верховної Ради України" та цим Регламентом.

Розділ IV Закону України "Про комітети Верховної Ради України" визначає керівництво і структуру комітетів ВРУ, яка складається з:

- Голови комітету (ст. 34 розділу Розділ IV);

- Першого заступника голови комітету (ч. 4 ст. 34 Глава IV);

- Заступника голови комітету (ч. 4 ст. 34 Глава IV);

- Секретаря комітету (ст. 36 Глава IV);

- членів комітетів (ст. 39 Глава IV);

- Підкомітетів (ст. 37-38 Розділ IV).

Також ст. 54-55 зазначеного Закону України передбачено правовий статус і структура Секретаріату комітету ВРУ.

При цьому, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 КУ).

З огляду на вищевикладене, редакція УНН направила запит у ВР з проханням прокоментувати ситуацію, що склалася, зокрема вказати підстави функціонування не передбаченої законом Громадської ради при Комітеті.

Поки ж про функціонування сумнівного органу розпитали одного з членів Ради - колишнього міністра економіки Сергія Терьохіна. Він підтвердив, що зібрання діє не цілком правомірно, і був він там не часто.

"Я був на першому засіданні цієї Громадської ради, це було в жовтні 2016 року, якщо не помиляюся.

Я один раз був на Комітеті після того, як представляв закон про податкову юрисдикцію України та офшорні компанії. Це теж було в 2016 році.

Говорив я там, як член Громадської ради, хвилин 20. Представив цей закон, і після того голова комітету Южаніна сказала мені, що Ви тут про все забули, ми тут всі нові, а Ви такий старий .... і тому навіщо Вам щось тут робити, в цьому Комітеті. І після цього я не був.

Не знаю, як часто він засідає. І так, все вірно, Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" не передбачено функціонування цієї Громадської ради", - зазначив Терьохін.

Він додав, що навіть главу Ради призначали не за профілем.

"Там же коли голову в 2016 році вибирали, то приставили людину, яка жодного відношення не мала до податкового права. Це взагалі нонсенс", - резюмував колишній міністр.