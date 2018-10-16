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Общественный совет при налоговом Комитете ВР вероятно “держит” крупнейший агрохолдинг страны

Общественный совет при налоговом Комитете ВР вероятно “держит” крупнейший агрохолдинг страны

Киев  •  УНН

 • 13064 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В Верховной Раде создан и успешно функционирует с 2016 года непредусмотренный никакими положениями законодательства Общественный совет при Комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, сообщает УНН.

При этом, есть основания полагать, что этот Совет действует не столько в интересах общественности, сколько в интересах частной структуры, а именно одного из крупнейших агрохолдингов страны — “Кернел”.

На это указывает тот факт, что Совет возглавил некий Марьян Заблоцкий — помощник народного депутата Алексея Мушака, который по сведениям СМИ, является родственником совладельца “Кернел” Андрея Веревского. 

Кроме того Заблоцкий — заместитель “Украинской аграрной ассоциации”, учредителем которой является все тот же “Кернел”.

Примечательно, что вторым совладельцем “Кернел” выступает народный депутат и член именно этого Комитета Виталий Хомутынник.

Заблоцкий же в своих резюме указывает, что успел пролоббировать не один законопроект.

“Принято 17 законов, в разработке и лоббировании которых принимал участие. Официальный автор законопроектов на сайте ВР как представитель общественности”, — говорит Заблоцкий.

Тем временем, как лоббизм, так и создание непредусмотренных органов в парламенте запрещено законом.

Закон Украины “О Регламенте Верховной Рады Украины” устанавливает исчерпывающий перечень органов ВРУ и порядок их формирования, избрания, назначения и отзыва их должностных лиц (раздел III указанного ЗУ).

В соответствии с указанным законом, к органам Верховной Рады относятся:

— депутатские фракции (глава 11 раздела III Закона Украины “О Регламента ВРУ”); — Согласительный совет депутатских фракций (глава 14 раздела III Закона Украины “О Регламента ВРУ”);

— председатель, первый заместитель председателя ВРУ и заместитель Председателя ВРУ (глава 15 раздела III Закона Украины “О Регламента ВРУ”);

— Комитет (глава 16 раздела III Закона Украины “О Регламента ВРУ”);

— Временные специальные комиссии и временные следственные комиссии (глава 17 раздела III Закона Украины “О Регламента ВРУ”).

Часть 1 ст. 81 ЗУ “О регламенте ВРУ” определяет, что создание комитетов осуществляется с учетом требований Закона Украины “О комитетах Верховной Рады Украины” и настоящим Регламентом.

Раздел IV Закона Украины “О комитетах Верховной Рады Украины” определяет руководство и структуру комитетов ВРУ, которая состоит из:

— Председателя комитета (ст. 34 раздела Раздел IV);

— Первого заместителя председателя комитета (ч. 4 ст. 34 Глава IV);

— Заместителя председателя комитета (ч. 4 ст. 34 Глава IV);

— Секретаря комитета (ст. 36 Глава IV);

— членов комитетов (ст. 39 Глава IV);

— Подкомитетов (ст. 37-38 Раздел IV).

Также ст. 54-55 указанного Закона Украины предусмотрено правовой статус и структура Секретариата комитета ВРУ.

При этом, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины (ст. 19 КУ).

Учитывая вышеизложенное, редакция УНН направила запрос в ВР с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, в частности указать основания функционирования не предусмотренного законом Общественного совета при Комитете.

Пока же о функционировании сомнительного органа расспросили одного из членов Совета — бывшего министра экономики Сергея Терехина. Он подтвердил, что собрание действует не вполне правомерно, и был он там не часто.

“Я был на первом заседании этого Общественного совета, это было в октябре 2016 года, если не ошибаюсь.

Я один раз был на Комитете после того, как представлял закон о налоговой юрисдикции Украины и оффшорных компаниях. Это тоже было в 2016 году.

Говорил я там как член Общественного совета минут 20. Представил этот закон, и после того председатель комитета Южанина сказала мне, что Вы здесь обо всем забыли, мы здесь все новые, а Вы такой старый .... и поэтому зачем Вам что-то здесь делать, в этом Комитете. И после этого я не был.

Не знаю, как часто он заседает. И да, все верно, Законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" не предусмотрено функционирование этого Общественного совета”, — отметил Терехин.

Он добавил, что даже главу Совета назначали не по профилю.

“Там же когда голову в 2016 году выбирали, то приставили человека, который никакого отношения не имел к налоговому праву. Это вообще нонсенс”, — резюмировал бывший министр.

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