Громади на одинці з проблемами: на Харківщині опорна школа залишилися без ремонту через відсутність допомоги з боку обласної влади

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Зачепилівська школа потребує ремонту внутрішніх приміщень. За останні роки у закладі завдяки меценатам та проектам вдалося зробити чимало — це й придбання сучасного обладнання, й заміна опалення та електропостачання. Залишився — ремонт кабінетів. Кошти на нього повинні були виділити з обласного бюджету, проте в останню мить закладу відмовили.

Зачепилівська загальноосвітня школа — опорний заклад у громаді. Її капітально відремонтували у 2018 році. Весь комплекс, а це три будівлі, потребували негайного ремонту й були в аварійному стані, вчитися там було просто неможливо, говорять місцеві. У будівлях протікав дах, а стіни промерзали. Тоді громаді на допомогу прийшли меценати, які капітально відремонтували шкільні будівлі.

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“Капітальний ремонт покрівлі було здійснено за рахунок позабюджетних коштів. Були здійснені оздоблювальні роботи фасаду та покраска, також це за позабюджетні кошти. У 2020 році ми брали участь у проекті „Спроможна школа“, де було виділено нам 2,5 мільйони гривень для капітального ремонту внутрішніх мереж опалення, водопостачання та електрики”, — розповіла голова Зачепилівської ОТГ Олена Петренко.

Також для школи придбали комп’ютерний клас та обладнання в їдальню. У будівлі, де навчаються молодші класи вдалося зробити якісний сучасний ремонт. А от у будівлі, де навчаються старші класи зроблено 80 % робіт. Залишилося відремонтувати внутрішні приміщення. Ремонту чекають не тільки мешканці Зачепилівки, а й села на околиці, адже нині школу відвідує понад 500 учнів.

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“Електричні роботи проведені, у нас є сучасне опалення, у нас є енергозберігаючі вікна, у нас гарний фасад, гарна покрівля, так. Але от внутрішні роботи, ми чекаємо вже декілька років на оці останні штрихи. Освітлення у нас є, але воно не підключене, тому що будуть ще роботи проводитись на кабінетах, на коридорах. Хотілося б завершення такого ремонту”, — пояснила вчитель інформатики та фізики Марина Ковтуненко.

Вчителі розповідають, що для якісного навчання є все необхідне — й мультимедійні дошки, й сучасні комп’ютери. За останні роки меценати та громада приділили цьому неабияку увагу. Та от для повного комфорту і працівникам і учням не вистачає лише ремонту приміщень.

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“Це ви зараз перебуваєте в кабінеті математики, який має сучасне обладнання. З задоволенням працюємо на ньому, діти працюють також. Кабінет має крім мультимедійного обладнання й дошки, ще й 15 планшетів на кожну парту, на дитину. Тобто, робиться дуже багато. Але ж, звичайно, що багато хочеться, щоб діти навчалися по-сучасному, в умовах, от для цього нам не вистачає лише внутрішніх робіт. Допомагає нам й ініціативна група „Реверс“, яка багато в Зачепилівці зробила й багато ініціює, але хотілося б, щоб нам й субвенції з державного бюджету допомогли буквально завершити”, — розповіла вчитель математики Валентина Велика.

У школі говорять, сподівалися, що закінчити ремонт зможуть коштом обласного бюджету, адже брали участь у відповідних проєктах. Селищна рада надсилала запити до обласної державної адміністрації, а саме — до тодішньої очільниці області Айни Тимчук — щодо виділення 6 мільйонів гривень для участі у проєкті “Спроможна школа”. Та за невідомих обставин, навчальний заклад виключили зі списку тих, що мають отримати фінансову підтримку.

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“Ми поміняли внутрішні системи, тобто ми поміняли систему опалення, а також електромережу і на цьому, на жаль, зупинилося. Все це — якраз й опалення, й внутрішні мережі якраз були по „Спроможній школі“, ми подавалися, й далі — на проєкти разом з громадою, бо без громади нічого не можна, все-таки співфінансування, і на жаль зупинилося. Як ми бачили, все зроблено, й оснащення є, й старі оці стіни й нові меблі і якийсь дискомфорт”, — каже директор Зачепилівської ЗОШ Юрій Буланов.

За словами голови Зачепилівської ОТГ на даний час їх не включили в список надання субвенцій на “Спроможну школу”.

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“Дякуючи Департаменту освіти та науки Харківської області, вони з порозумінням підійшли до нашої проблеми, й ми були в пріоритеті, але за невияснених обставин ми чомусь перейшли на останнє місце. На даний час — без результату. Тому даний заклад у нас залишився без капітального ремонту внутрішніх приміщень”, — пояснила Петренко.

Та попри складнощі та повну відсутність підтримки з боку обласної влади, керівництво громади робить для розвитку навчального закладу все можливе. У цьому році придбані сучасні меблі для класів та автобуси, які дозволяють возити дітей з інвалідністю. До того ж зараз роблять капітальний ремонт харчоблоку та їдальні. А після звільнення губернаторки Айни Тимчук громада сподівається, що наступний керівник області все ж приділить належну увагу навчальному закладу й місцеві школярі зможуть отримувати знання у комфортних умовах.