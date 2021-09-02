Общины наедине с проблемами: на Харьковщине опорная школа осталась без ремонта из-за отсутствия помощи со стороны областной власти

Детали

Зачепиловская школа нуждается в ремонте внутренних помещений. За последние годы в заведении благодаря меценатам и проектам удалось сделать немало — это и приобретение современного оборудования, и замена отопления и электроснабжения. Остался — ремонт кабинетов. Средства на него должны были выделить из областного бюджета, однако в последний момент заведения отказали.

Зачепиловская школа — опорное заведение в общине. Ее капитально отремонтировали в 2018 году. Весь комплекс, а это три здания, требовали немедленного ремонта и были в аварийном состоянии, учиться там было просто невозможно, говорят местные. В зданиях протекала крыша, а стены промерзали. Тогда общине на помощь пришли меценаты, которые капитально отремонтировали школьные здания.

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“Капитальный ремонт кровли было осуществлен за счет внебюджетных средств. Были осуществлены отделочные работы фасада и покраска, также это за внебюджетные средства. В 2020 году мы участвовали в проекте „Способная школа“, где было выделено нам 2,5 миллиона гривен для капитального ремонта внутренних сетей отопления, водоснабжения и электричества”, — рассказала председатель Зачепиловской ОТГ Елена Петренко.

Также для школы приобрели компьютерный класс и оборудование в столовую. В здании, где учатся младшие классы удалось сделать качественный современный ремонт. А вот в здании, где учатся старшие классы сделано 80% работ. Осталось отремонтировать внутренние помещения. Ремонта ждут не только жители Зачепиловки, но и села на окраине, ведь сейчас школу посещает более 500 учеников.

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“Электрические работы проведены, у нас есть современное отопление, у нас есть энергосберегающие окна, у нас красивый фасад, хорошая кровля, да. Но вот внутренние работы, мы ждем уже несколько лет на эти последние штрихи. Освещение у нас есть, но оно не подключено, потому что будут еще работы проводиться на кабинетах, на коридорах. Хотелось бы завершения такого ремонта”, — объяснила учитель информатики и физики Марина Ковтуненко.

Учителя рассказывают, что для качественного обучения есть все необходимое — и мультимедийные доски, и современные компьютеры. За последние годы меценаты и община уделили этому большое внимание. Но вот для полного комфорта и работникам и учащимся не хватает только ремонта помещений.

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“Это вы сейчас находитесь в кабинете математики, имеющем современное оборудование. С удовольствием работаем на нем, дети работают также. Кабинет имеет кроме мультимедийного оборудования и доски, еще и 15 планшетов на каждую парту, на ребенка. То есть, делается очень много. Но, конечно, что многие хочется, чтобы дети учились по-современному, в условиях, вот для этого нам не хватает только внутренних работ. Помогает нам и инициативная группа „Реверс“, которая в Зачепиловке сделала много и много инициирует, но хотелось бы, чтобы нам и субвенции из государственного бюджета помогли буквально завершить”, — рассказала учитель математики Валентина Великая.

В школе говорят, надеялись, что закончить ремонт смогут за счет областного бюджета, ведь участвовали в соответствующих проектах. Поселковый совет посылал запросы к областной государственной администрации, а именно — к тогдашней руководительнице области Айне Тимчук — о выделении 6 миллионов гривен для участия в проектах “Способная школа”. И при неизвестных обстоятельствах, учебное заведение исключили из списка тех, которые должны получить финансовую поддержку.

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“Мы поменяли внутренние системы, то есть мы поменяли систему отопления, а также электросеть и на этом, к сожалению, остановилось. Все это — как раз и отопления, и внутренние сети как раз были по „способной школе“, мы подавались, и далее — на проекты вместе с обществом, потому что без общества ничего нельзя, все-таки софинансирования, и к сожалению остановилось. Как мы видели, все сделано, и оснащение есть, и старые эти стены и новая мебель и некий дискомфорт”, — говорит директор Зачепиловской ООШ Юрий Буланов.

По словам главы Зачепиловской ОТО в настоящее время их не включили в список предоставления субвенций на “Способную школу”.

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“Благодаря Департаменту образования и науки Харьковской области, они с пониманием подошли к нашей проблеме, и мы были в приоритете, но при невыясненных обстоятельствах мы почему-то перешли на последнее место. В настоящее время — без результата. Поэтому данное учреждение у нас остался без капитального ремонта внутренних помещений”, — пояснила Петренко.

Но несмотря на сложности и полное отсутствие поддержки со стороны областной власти, руководство общины делает для развития учебного заведения все возможное. В этом году приобретены современная мебель для классов и автобусы, которые позволяют возить детей с инвалидностью. К тому же сейчас делают капитальный ремонт пищеблока и столовой. А после увольнения губернатора Айны Тимчук община надеется, что следующий руководитель области все же уделит должное внимание учебному заведению и местные школьники смогут получать знания в комфортных условиях.