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Гришина прокоментувала закрите засідання ТСК з правоохоронцями

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. ТСК знову заслуховувала правоохоронців за результатами боротьби із корупцією на “Укрзалізниці”. Про це у Facebook повідомила голова ТСК, народний депутат від фракції “Слуга народу” Юлія Гришина, передає УНН.

Гришина прокоментувала закрите засідання ТСК з правоохоронцями

Цитата

“З позитивного: на засіданні ТСК правоохоронці повідомили, що всі звернення і відомості щодо фактів злочинної діяльності, описані у проміжному звіті ТСК, оброблені й внесені до ЄРДР. Зокрема, розпочато розслідування кримінального провадження за фактом доведення Державного підприємства до банкрутства (за ст. 219 КК України). Я нагадаю, що проміжний звіт ТСК це не „взагалі по загалям“, це — конкретні прізвища людей, яких ми вважаємо винними у банкрутстві національної залізниці. Тому ми чекаємо правової оцінки діяльності кожної людини, вказаної у звіті. І це не пересічний співробітник „УЗ“, на якого можна звалити провину, а колишнє топ-керівництво „УЗ“”, — написала Гришина.

Деталі

Загалом ситуація, за інформацією правоохоронців, наступна:

— Національна поліція зареєструвала 185 кримінальних проваджень. До суду направлено 96 обвинувальних актів, ще 107 особам повідомлено про підозру. Загальна сума збитків за вказаними провадженнями — 19 млн грн;

— НАБУ зареєструвало 44 кримінальні провадження, 4 з яких за матеріалами ТСК. Але лише у 8 провадженнях із загальної кількості детективи вбачають високу перспективність. Сума збитків у перспективних кримінальних провадженнях становить 850 млн грн;

— ДБР розслідує 4 кримінальні провадження, по двох вже завершено слідство.
Хтось із правоохоронців справляється краще, хтось гірше, але в цілому визнати роботу ефективною складно.

“Хотілося б відзначити роботу Держаудитслужби. Уже другий рік поспіль вони проводять кропітку і масштабну роботу з виявлення порушень та ризиків в „УЗ“. Наприклад, в їхньому звіті діяльності „УЗ“ за період з 2017 по 2020 рік виявлено фінансових порушень, внутрішніх і зовнішніх ризиків на загальну суму в 61,4 млрд грн. Але поки наша ТСК не зайнялася перевіркою і реєстрацією кримінальних проваджень на підставі цього звіту Держаудитслужби — ніхто нічого не робив і це парадоксально”, — додала голова ТСК.

Всупереч вжитим заходам, ТСК, як і суспільство, не може констатувати зменшення рівня корупції в АТ “Укрзалізниця” оскільки жоден топ-чиновник не притягнутий до відповідальності, констатує Гришина.

“Я нагадаю, що до кінця року залишилося не так вже й багато часу. Люди чекають від нас результату, а не процесу, тому прошу правоохоронців сфокусуватися на дійсно важливих справах. Адже питання стоїть вкрай гостро — ми не повинні втратити національного перевізника, і ми не повинні розгубити колектив „УЗ“, який тримається поки ще на „чесному слові“. Правоохоронні органи мають узяти новий дедлайн для посилення боротьби з корупцією в АТ „Укрзалізниця“ та досягти реальних результатів, про що прозвітувати перед суспільством до кінця 2021 року”, — резюмувала нардеп.

У контексті

Торік “УЗ” отримала рекордний збиток — 12 млрд грн, з яких 8 млрд грн — втрати на вантажних перевезеннях. У січні в ВР була створена ТСК, яку очолила Юлія Гришина.

9 вересня ВР ухвалила звіт ТСК щодо ситуації в “УЗ”, де зокрема зазначена необхідність термінових кадрових змін.

За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, окрім того, питанням “УЗ” зацікавилася Рада нацбезпеки України.

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