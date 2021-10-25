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Гришина прокомментировала закрытое заседание ВСК с правоохранителями

Киев • УНН

 • 14852 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. ВСК вновь заслушала правоохранителей по результатам борьбы с коррупцией на "Укрзализныци". Об этом в Facebook сообщила председатель ВСК, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, передает УНН.

Гришина прокомментировала закрытое заседание ВСК с правоохранителями

Цитата

"С положительного: на заседании ВСК правоохранители сообщили, что все обращения и сведения по фактам преступной деятельности, описаны в промежуточном отчете ВСК, обработанны и внесены в ЕРДР. В частности, начато расследование уголовного производства по факту доведения Государственного предприятия до банкротства (по ст. 219 УК Украины). Я напомню, что промежуточный отчет ВСК это не "вообще об общем", это - конкретные фамилии людей, которых мы считаем виновными в банкротстве национальной железной дороги. Поэтому мы ждем правовой оценки деятельности каждого человека, указанной в отчете. И это не рядовой сотрудник "УЗ", на которого можно свалить вину, а прежнее топ-руководство "УЗ"", - написала Гришина.

Детали

В целом ситуация, по информации правоохранителей, следующая:

- Национальная полиция зарегистрировала 185 уголовных производств. В суд направлено 96 обвинительных актов, еще 107 лицам сообщено о подозрении. Общая сумма убытков по указанным производствами - 19 млн грн;

- НАБУ зарегистрировало 44 уголовных производства, 4 из которых по материалам ВСК. Но только в 8 производствах из общего количества детективы видят высокую перспективность. Сумма убытков в перспективных уголовных производствах составляет 850 млн грн;

- ГБР расследует 4 уголовных производства, по двум уже завершено следствие.

Кто-то из правоохранителей справляется лучше, кто-то хуже, но в целом признать работу эффективной сложно.

"Хотелось бы отметить работу Госаудитслужбы. Уже второй год подряд они проводят кропотливую и масштабную работу по выявлению нарушений и рисков в "УЗ". Например, в их отчете деятельности "УЗ" за период с 2017 по 2020 год выявлено финансовых нарушений, внутренних и внешних рисков на общую сумму в 61,4 млрд грн. Но пока наша ВСК не занялась проверкой и регистрацией уголовных производств на основании этого отчета Госаудитслужбы - никто ничего не делал и это парадоксально", - добавила глава ВСК.

Вопреки принятым мерам, ВСК, как и общество, не может констатировать снижение уровня коррупции в АО "Укрзализныця" поскольку ни один топ-чиновник не привлечен к ответственности, констатирует Гришина.

"Я напомню, что до конца года осталось не так уж много времени. Люди ждут от нас результата, а не процесса, поэтому прошу правоохранителей сфокусироваться на действительно важных делах. Ведь вопрос стоит крайне остро - мы не должны потерять национального перевозчика, и мы не должны растерять коллектив "УЗ", который держится пока еще на «честном слове». Правоохранительные органы должны взять новый дедлайн для усиления борьбы с коррупцией в АО "Укрзализныця" и достичь реальных результатов, о чем отчитаться перед обществом до конца 2021 года", - резюмировала нардеп.

В контексте

В прошлом году "УЗ" получила рекордный убыток - 12 млрд грн, из которых 8 млрд грн - потери на грузовых перевозках. В январе в ВР была создана ВСК, которую возглавила Юлия Гришина.

9 сентября ВР приняла отчет ВСК по ситуации в "УЗ", где в частности отмечена необходимость срочных кадровых изменений.

За период работы ВСК уволено предыдущее руководство "УЗ", активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом "УЗ" заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.

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