Гренландія презентувала проект конституції для майбутньої незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У п'ятницю законодавці Гренландії вперше ознайомилися з проектом конституції, на який автономна територія може покластися, якщо дійде до переговорів про незалежність від Данії. Про це пише AFP, передає УНН.
Деталі
Розроблений у секреті протягом чотирьох років, документ із 49 пунктів, написаний гренландською мовою, був представлений конституційною комісією парламенту, Інатсісартут, де він тепер обговорюватиметься.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що текст, який все ще перебуває на стадії проекту, не знайшов чіткого рішення щодо кількох ключових питань, включаючи доступ до гренландського паспорта та правосуддя, області, яка все ще знаходяться у віданні материкової частини Данії.
У тексті також не згадується монархія, залишивши невирішеним питання про те, чи залишиться главою держави королева, чи король Данії.
Доповнення
Гренландія здобула автономію з 1979 року. Найбільший у світі острів, розташований в Арктиці приблизно за 2500 кілометрів від Данії, має свій власний прапор, мову, культуру та інститути, але, як і раніше, значною мірою залежить від данського гранту, який становить чверть ВВП і більше половини державного бюджету.
Материкова частина Данії, Фарерські острови та Гренландія з населенням близько 55 000 осіб утворюють разом Королівство Данія.
Рух до незалежності
Після ухвалення Закону про самоврядування 2009 року під юрисдикцію Данії підпадають лише валюта, система правосуддя, а також іноземні справи та безпекові справи.
Закон також включав положення про те, що, якщо народ Гренландії ухвалить рішення на користь незалежності, між Нууком та Копенгагеном мають розпочатися переговори.
Отримана в результаті угода, досягнута за згодою парламентів Данії та Гренландії, повинна бути схвалена на референдумі в Гренландії.
Що стосується майбутніх відносин з Данією, то у додатку до проекту конституції згадується потенційна угода про вільну асоціацію, яка обговорювалася в минулому.
Додамо
Геостратегічне розташування території та величезні запаси корисних копалин викликали останніми роками міжнародний інтерес, про що свідчить швидко відхилена пропозиція колишнього президента США Дональда Трампа купити Гренландію у 2019 році.