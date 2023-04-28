Гренландия презентовала проект конституции для будущей независимости

Детали

Разработанный в секрете в течение четырех лет, документ из 49 пунктов, написанный на гренландском языке, был представлен конституционной комиссией парламента, Инацисартут, где он теперь будет обсуждаться.

Местные СМИ сообщают, что текст, который все еще находится на стадии проекта, не нашел четкого решения по нескольким ключевым вопросам, включая доступ к гренландскому паспорту и правосудию, области, которая все еще находится в ведении материковой части Дании.

В тексте также не упоминается монархия, оставляя нерешенным вопрос о том, останется ли главой государства королева или король Дании.

Дополнение

Гренландия получила автономию с 1979 года. Самый большой в мире остров, расположенный в Арктике примерно в 2500 километрах от Дании, имеет свой собственный флаг, язык, культуру и институты, но по-прежнему в значительной степени зависит от датского гранта, который составляет четверть ВВП и более половины государственного бюджета.

Материковая часть Дании, Фарерские острова и Гренландия с населением около 55 000 человек образуют вместе Королевство Дания.

Движение за независимость

После принятия Закона о самоуправлении 2009 года под юрисдикцию Дании подпадают только валюта, система правосудия, а также иностранные дела и дела безопасности.

Закон также включал положение о том, что, если народ Гренландии примет решение в пользу независимости, между Нууком и Копенгагеном должны начаться переговоры.

Полученное в результате соглашение, достигнутое с согласия парламентов Дании и Гренландии, должно быть одобрено на референдуме в Гренландии.

Что касается будущих отношений с Данией, то в приложении к проекту конституции упоминается потенциальное соглашение о свободной ассоциации, которое обсуждалось в прошлом.

Добавим

Геостратегическое расположение территории и огромные запасы полезных ископаемых вызвали в последние годы международный интерес, о чем свидетельствует быстро отклоненное предложение бывшего президента США Дональда Трампа купить Гренландию в 2019 году.