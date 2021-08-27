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Google і Microsoft планують витратити 30 мільярдів доларів на кібербезпеку США

Google і Microsoft планують витратити 30 мільярдів доларів на кібербезпеку США

Київ • УНН

 • 17094 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. На зустрічі техногігантів з президентом Джо Байденом в Білому домі стало відомо, що компанії Google і Microsoft планують витратити мільярди доларів на посилення кібербезпеки США. По це УНН повідомляє з посиланням на CNBC.

Деталі

Основною причиною таких великих витрат на кібербезпеку стали кібератаки, у тому числі проти урядового підрядника програмного забезпечення SolarWinds та нафтопроводу Colonial Pipeline. Google повідомив, що протягом п’яти років буде інвестувати понад 10 мільярдів доларів для посилення кібербезпеки США і пообіцяв навчити 100 тисяч американців підтримці ІТ та аналітиці даних за допомогою програми Career Certificate. Відомо, що інвестовані кошти використають для зміцнення ланцюжка поставок програмного забезпечення та гарантування безпеки відкритого вихідного коду. Microsoft, у свою чергу, виділить 20 мільярдів доларів протягом п'яти років на розробку більш ефективних інструментів безпеки. Як повідомляється, 150 мільйонів доларів компанія інвестує, щоб допомогти державним установам модернізувати свої системи безпеки та розширити партнерські відносини щодо навчання кібербезпеці.

Додамо

Microsoft витрачає 1 мільярд доларів в рік на кібербезпеку з 2015 року.

Нагадаємо

Компанія SolarWinds втратила щонайменше 18 мільйонів доларів через хакерську атаку. А 7 травня компанія Colonial Pipeline дізналася, що стала жертвою нападу хакерів, через що була змушена зупинити діяльність найбільшого трубопроводу у США.

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