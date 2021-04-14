Компанія SolarWinds втратила щонайменше 18 млн дол. через хакерську атаку

ukru
17:38 • 76872 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 89235 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 115462 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 132735 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 160749 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 195137 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 293048 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192033 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181304 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 189235 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 108696 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 117266 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 130371 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 143005 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 108646 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 90677 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 293055 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 229348 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 323430 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 317548 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 48946 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 105171 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 106482 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 103890 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 117486 перегляди
Актуальне
Компанія SolarWinds втратила щонайменше 18 млн дол. через хакерську атаку

Компанія SolarWinds втратила щонайменше 18 млн дол. через хакерську атаку

Київ • УНН

 • 24162 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Корпорація SolarWinds з Техасу заявила, що кібератака, пов'язана з компрометацією її флагманського програмного продукту, обійшлася компанії щонайменше в 18 мільйонів доларів за перші три місяці 2021 року. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

У звіті з попередніми результатами, оприлюдненому у вівторок, компанія заявила, що витратила від 18 до 19 мільйонів доларів у першому кварталі 2021 року на розслідування і усунення того, що вона описала як "кіберінцидент".

SolarWinds працює з грудня, щоб впоратися з наслідками серії кібератак, у яких винуватять російських хакерів, у тому числі на ресурси уряду США і безлічі приватних компаній. У багатьох випадках хакери скористалися однією з версій SolarWinds Orion, широко використовуваного інструменту управління мережею.

SolarWinds найняла компанію з кібербезпеки CrowdStrike Holdings Inc і фірму, яка надає професійні послуги KPMG, для розслідування кібератак. Компанія заявила, що її витрати, ймовірно, виростуть.

"Ми очікуємо, що в майбутньому ми понесемо значні витрати на юридичні та інші професійні послуги, пов'язані з кіберінцидентом", - вказали у компанії.

Контекст

Про злом комп'ютерних мереж Міністерства фінансів і Міністерства торгівлі США повідомили 13 грудня минулого року. Органи влади США зазнали масштабної кібератаки через програмне забезпечення компанії SolarWinds. У ЗМІ заявляли, що за атакою стоїть угрупування Cozy Bear (також відома як APT29), яку пов'язують з ФСБ і СВР.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами