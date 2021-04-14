Компанія SolarWinds втратила щонайменше 18 млн дол. через хакерську атаку

Деталі

У звіті з попередніми результатами, оприлюдненому у вівторок, компанія заявила, що витратила від 18 до 19 мільйонів доларів у першому кварталі 2021 року на розслідування і усунення того, що вона описала як "кіберінцидент".

SolarWinds працює з грудня, щоб впоратися з наслідками серії кібератак, у яких винуватять російських хакерів, у тому числі на ресурси уряду США і безлічі приватних компаній. У багатьох випадках хакери скористалися однією з версій SolarWinds Orion, широко використовуваного інструменту управління мережею.

SolarWinds найняла компанію з кібербезпеки CrowdStrike Holdings Inc і фірму, яка надає професійні послуги KPMG, для розслідування кібератак. Компанія заявила, що її витрати, ймовірно, виростуть.

"Ми очікуємо, що в майбутньому ми понесемо значні витрати на юридичні та інші професійні послуги, пов'язані з кіберінцидентом", - вказали у компанії.

Контекст

Про злом комп'ютерних мереж Міністерства фінансів і Міністерства торгівлі США повідомили 13 грудня минулого року. Органи влади США зазнали масштабної кібератаки через програмне забезпечення компанії SolarWinds. У ЗМІ заявляли, що за атакою стоїть угрупування Cozy Bear (також відома як APT29), яку пов'язують з ФСБ і СВР.