Компания SolarWinds потеряла по меньшей мере 18 млн долл. из-за хакерской атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Корпорация SolarWinds из Техаса заявила, что кибератака, связанная с компрометацией ее флагманского программного продукта, обошлась компании как минимум в 18 миллионов долларов за первые три месяца 2021 года. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
В отчете с предварительными результатами, обнародованном во вторник, во вторник, компания заявила, что потратила от 18 до 19 миллионов долларов в первом квартале 2021 года на расследование и устранение того, что она описала как "киберинцидент".
SolarWinds работает с декабря, чтобы справиться с последствиями серии кибератак, в которых виноватят российских хакеров, в том числе на ресурсы правительства США и множества частных компаний. Во многих случаях хакеры воспользовались одной из версий SolarWinds Orion, широко используемого инструмента управления сетью.
SolarWinds наняла компанию по кибербезопасности CrowdStrike Holdings Inc и фирму, предоставляющую профессиональные услуги KPMG, для расследования кибератак. Компания заявила, что ее расходы, вероятно, вырастут.
"Мы ожидаем, что в будущем мы понесем значительные расходы на юридические и другие профессиональные услуги, связанные с киберинцидентом", - говорится в примечании.
Контекст
О взломе компьютерных сетей Министерства финансов и Министерства торговли США сообщили 13 декабря прошлого года. Органы власти США подверглись масштабной кибератаке через программное обеспечение компании SolarWinds. В СМИ заявляли, что за атакой стоит группировка Cozy Bear (также известная как APT29), которую связывают с ФСБ и СВР.