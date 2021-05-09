Хакерська атака змусила зупинити діяльність найбільшого трубопроводу у США

Деталі

7 травня компанія Colonial Pipeline дізналася, що стала жертвою нападу хакерів. У відповідь компанія вивела деякі системи з мережі, щоб утримати загрозу, яка тимчасово зупинила всі трубопроводи та вплинула на деякі ІТ-системи.

Дізнавшись про проблему, була залучена провідна стороння фірма з кібербезпеки, яка розпочала розслідування щодо характеру та масштабів цього інциденту. У компанії зв’язувались із правоохоронними органами та іншими федеральними органами. Colonial Pipeline вживає заходів для розуміння та вирішення цієї проблеми.

Цитата

“На даний момент нашим головним завданням є безпечне та ефективне відновлення нашого сервісу та наші зусилля щодо повернення до нормальної роботи. Цей процес вже триває, і ми старанно працюємо над вирішенням цього питання та мінімізацією збитків для наших клієнтів та тих, хто покладається на Colonial Pipeline”, — йдеться у заяві.

Доповнення

Colonial Pipeline є найбільшою в США трубопровідною системою нафтопереробної продукції і може транспортувати понад 3 мільйони барелів бензину, дизельного та реактивного палива між узбережжям Перської затоки США та районом Нью-Йоркської гавані. Компанія була заснована в 1961 році, а будівництво трубопроводу розпочалося в 1962 році. Трубопровід має довжину 8 850 км.

Нагадаємо

Через хакерську атаку SolarWinds США запровадили санкції проти Росії.