Хакерская атака заставила остановить деятельность крупнейшего трубопровода в США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Хакеры атаковали американскую компанию Colonial Pipeline, управляющей крупнейшим в стране трубопроводом. Об этом сообщается на сайте компании, пишет УНН.
Детали
7 мая компания Colonial Pipeline узнала, что стала жертвой нападения хакеров. В ответ компания вывела некоторые системы из сети, чтобы удержать угрозу, временно остановила все трубопроводы и повлияла на некоторые ИТ-системы.
Узнав о проблеме, была привлечена ведущая сторонняя фирма по кибербезопасности, которая начала расследование относительно характера и масштабов этого инцидента. В компании связывались с правоохранительными органами и другими федеральными органами. Colonial Pipeline принимает меры для понимания и решения этой проблемы.
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“На данный момент нашей главной задачей является безопасное и эффективное восстановление нашего сервиса и наши усилия по возвращению к нормальной работе. Этот процесс уже идет, и мы усердно работаем над решением этого вопроса и минимизацией убытков для наших клиентов и тех, кто полагается на Colonial Pipeline”, - говорится в заявлении.
Дополнение
Colonial Pipeline является крупнейшей в США трубопроводной системой нефтеперерабатывающей продукции и может транспортировать более 3 миллионов баррелей бензина, дизельного и реактивного топлива между побережьем Персидского залива США и районом Нью-Йоркской гавани. Компания была основана в 1961 году, а строительство трубопровода началось в 1962 году. Трубопровод имеет длину 8850 км.
Напомним
Из-за хакерской атаки SolarWinds США ввели санкции против России.