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Google и Microsoft планируют потратить 30 млрд долларов на кибербезопасность США

Google и Microsoft планируют потратить 30 млрд долларов на кибербезопасность США

Киев  •  УНН

 • 17088 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. На встрече техногигантов с президентом Джо Байденом в Белом доме стало известно, что компании Google и Microsoft планируют потратить миллиарды долларов на усиление кибербезопасности США. По этом УНН сообщает со ссылкой на CNBC.

Детали

Основной причиной таких больших затрат на кибербезопасность стали кибератаки, в том числе против правительственного подрядчика программного обеспечения SolarWinds и нефтепровода Colonial Pipeline. Google сообщил, что в течение пяти лет будет инвестировать более 10 млрд долларов для усиления кибербезопасности США и пообещал научить 100 тыс. американцев поддержке ІТ и аналитике данных с помощью программы Career Certificate. Известно, что инвестированные средства используют для укрепления цепочки поставок программного обеспечения и обеспечения безопасности открытого исходного кода. Microsoft, в свою очередь, выделит 20 млрд долларов в течение пяти лет на разработку более эффективных инструментов безопасности. Как сообщается, 150 млн долларов компания инвестирует, чтобы помочь государственным учреждениям модернизировать свои системы безопасности и расширить партнерские отношения по обучению кибербезопасности.

Добавим

Microsoft тратит 1 млрд долларов в год на кибербезопасность с 2015 года.

Напомним

Компания SolarWinds потеряла минимум 18 млн долларов из-за хакерской атаки. А 7 мая компания Colonial Pipeline узнала, что стала жертвой нападения хакеров, из-за чего была вынуждена остановить деятельность крупнейшего трубопровода в США.

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