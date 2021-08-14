Китайський активіст, що втік від переслідувань, залишиться в Україні до кінця року

Деталі

Активіста в листопаді минулого року вже затримували на Львівщині співробітники Державної прикордонної служби України при спробі незаконно потрапити в Польщу.

"... він звернувся з заявою про надання захисту в Україні... Поки в Державній міграційній службі тривав розгляд його звернення, чоловік вчергове порушив українське законодавство і в перших числах серпня 2021 року незаконно перетнув кордон, щоб потрапити в країни ЄС", - йдеться в повідомленні.

Після затримання за незаконний перетин кордону словацькими прикордонниками Їлісен Айеркен подав іще одну заяву про захист в Україні. Наразі після рішення суду активіст перебуває в пункті тимчасового тримання іноземців Чопського прикордонного загону.

Їлісен Айеркен родом із Сіньцзян-Уйгурського автономного району на північному заході Китаю, утік з країни через переслідування мусульман комуністичною владою країни.

Утікши з Китаю, він спершу потрапив до Казахстану, але не став просити про громадянство чи дозвіл на мешкання там, бо, за його словами, "не бачив сенсу" в цьому, і рушив далі, опинившись в Україні.

Доповнення

Казахи і уйгури, які виїхали з Сіньцзяну в Казахстан і Туреччину після звільнення з так званих "таборів політичного перевиховання", назвали ці установи в’язницями, де люди зазнають жорстокого поводження й ідеологічної обробки з метою асиміляції і з тим, щоб вони відмовилися від своєї культури і мови. Авторитетні правозахисні організації й експерти повідомляли про масове використання в Сіньцзяні примусової праці представників тюркських національних груп, розлучення сімей, насильницький контроль народжуваності, тортури й інші репресії.

Китай заперечує ці звинувачення. Пекін визнав наявність "таборів", але китайська влада називає їх "центрами професійного навчання", створеними з метою боротьби з "тероризмом" і "екстремізмом".