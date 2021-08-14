Китайський активіст, що втік від переслідувань, залишиться в Україні до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Їлісен Айеркен, 24-річний активіст із Китаю, якого 8 серпня затримали за порушення українсько-словацького кордону, залишиться в Україні щонайменше до кінця цього року, доки триватиме процедура розгляду заяви про надання статусу біженця. Таке рішення ухвалене за результатами судового засідання Ужгородського міськрайонного суду, повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Деталі
Активіста в листопаді минулого року вже затримували на Львівщині співробітники Державної прикордонної служби України при спробі незаконно потрапити в Польщу.
"... він звернувся з заявою про надання захисту в Україні... Поки в Державній міграційній службі тривав розгляд його звернення, чоловік вчергове порушив українське законодавство і в перших числах серпня 2021 року незаконно перетнув кордон, щоб потрапити в країни ЄС", - йдеться в повідомленні.
Після затримання за незаконний перетин кордону словацькими прикордонниками Їлісен Айеркен подав іще одну заяву про захист в Україні. Наразі після рішення суду активіст перебуває в пункті тимчасового тримання іноземців Чопського прикордонного загону.
Їлісен Айеркен родом із Сіньцзян-Уйгурського автономного району на північному заході Китаю, утік з країни через переслідування мусульман комуністичною владою країни.
Утікши з Китаю, він спершу потрапив до Казахстану, але не став просити про громадянство чи дозвіл на мешкання там, бо, за його словами, "не бачив сенсу" в цьому, і рушив далі, опинившись в Україні.
Доповнення
Казахи і уйгури, які виїхали з Сіньцзяну в Казахстан і Туреччину після звільнення з так званих "таборів політичного перевиховання", назвали ці установи в’язницями, де люди зазнають жорстокого поводження й ідеологічної обробки з метою асиміляції і з тим, щоб вони відмовилися від своєї культури і мови. Авторитетні правозахисні організації й експерти повідомляли про масове використання в Сіньцзяні примусової праці представників тюркських національних груп, розлучення сімей, насильницький контроль народжуваності, тортури й інші репресії.
Китай заперечує ці звинувачення. Пекін визнав наявність "таборів", але китайська влада називає їх "центрами професійного навчання", створеними з метою боротьби з "тероризмом" і "екстремізмом".