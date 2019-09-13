Гончарук зустрівся з президентом Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, під час зустрічі сторони обговорили інвестиційний клімат в Україні, а також обмін досвідом між країнами у проведенні реформ, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Кабміну.
"Україна має одночасно багато складних завдань, зокрема, щодо покращення інвестиційного клімату. Ми оновили інструменти державно-приватного партнерства, бо зацікавлені в залученні інвестицій у великі інфраструктурні проекти. Запрошуємо бізнес Фінляндії долучатися", – підкреслив Гончарук.
На зустрічі також обговорили важливість розбудови міжнародних транспортних маршрутів, зокрема річкової та портової логістики та інфраструктури.
"Наш молодий уряд працює на довготривалу перспективу, де пріоритетами є сприятливий бізнес-клімат, якісна інфраструктура, енергетична ефективність та освіта. Ми прагнемо створити таке майбутнє, де громадяни будуть щасливі", – підкреслив Прем’єр.
Нагадаємо, напередодні у Києві відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського з лідером Фінської Республіки Саулі Нііністьо.