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Гончарук зустрівся з президентом Фінляндії

Гончарук зустрівся з президентом Фінляндії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, під час зустрічі сторони обговорили інвестиційний клімат в Україні, а також обмін досвідом між країнами у проведенні реформ, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Кабміну.

"Україна має одночасно багато складних завдань, зокрема, щодо покращення інвестиційного клімату. Ми оновили інструменти державно-приватного партнерства, бо зацікавлені в залученні інвестицій у великі інфраструктурні проекти. Запрошуємо бізнес Фінляндії долучатися", – підкреслив Гончарук.

На зустрічі також обговорили важливість розбудови міжнародних транспортних маршрутів, зокрема річкової та портової логістики та інфраструктури.

"Наш молодий уряд працює на довготривалу перспективу, де пріоритетами є сприятливий бізнес-клімат, якісна інфраструктура, енергетична ефективність та освіта. Ми прагнемо створити таке майбутнє, де громадяни будуть щасливі", – підкреслив Прем’єр.

Нагадаємо, напередодні у Києві відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського з лідером Фінської Республіки Саулі Нііністьо.

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