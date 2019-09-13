Гончарук встретился с президентом Финляндии

"Украина имеет одновременно много сложных задач, в частности, улучшение инвестиционного климата. Мы обновили инструменты государственно-частного партнерства, поскольку заинтересованы в привлечении инвестиций в крупные инфраструктурные проекты. Приглашаем бизнес Финляндии участвовать", - подчеркнул Гончарук.

На встрече также обсудили важность развития международных транспортных маршрутов, в том числе речной и портовой логистики и инфраструктуры.

"Наше молодое правительство работает на долгосрочную перспективу, где приоритетами являются благоприятный бизнес-климат, качественная инфраструктура, энергетическая эффективность и образование. Мы стремимся создать такое будущее, где граждане будут счастливы", - подчеркнул Премьер.

Напомним, накануне в Киеве состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с лидером Финской Республики Сауле Ниинисте.