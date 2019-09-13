Гончарук встретился с президентом Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте, во время встречи стороны обсудили инвестиционный климат в Украине, а также обмен опытом между странами в проведении реформ, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.
"Украина имеет одновременно много сложных задач, в частности, улучшение инвестиционного климата. Мы обновили инструменты государственно-частного партнерства, поскольку заинтересованы в привлечении инвестиций в крупные инфраструктурные проекты. Приглашаем бизнес Финляндии участвовать", - подчеркнул Гончарук.
На встрече также обсудили важность развития международных транспортных маршрутов, в том числе речной и портовой логистики и инфраструктуры.
"Наше молодое правительство работает на долгосрочную перспективу, где приоритетами являются благоприятный бизнес-климат, качественная инфраструктура, энергетическая эффективность и образование. Мы стремимся создать такое будущее, где граждане будут счастливы", - подчеркнул Премьер.
Напомним, накануне в Киеве состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с лидером Финской Республики Сауле Ниинисте.