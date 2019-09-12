Почалась зустріч президентів України і Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Києві розпочалась урочиста зустріч Президента України Володимира Зеленського з лідером Фінської Республіки Саулі Нііністьо, передає кореспондент УНН.
Зустріч відбувається у столиці в Маріїнському палаці. Під час офіційної частини Нііністьо виголосив: “Слава Україні!” перед почесною вартою.
Пізніше сьогодні має відбутись зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо з представниками ЗМІ.
Як повідомляв УНН, президент Фінляндії Саулі Нііністьо прибув до України з офіційним візитом.