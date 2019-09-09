Президент України зустрінеться з главою Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з главою Фінляндії Саулі Нііністьо 12 вересня. Про це повідомляється у офіційному Інтернет-представництві Глави української держави, інформує УНН.
“Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо в рамках його офіційного візиту до України”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Володимир Зеленський вперше, в якості Президента України, відвідає США 23 вересня в рамках свого візиту до Генасамблеї ООН. Наразі зустріч з президентом США Дональдом Трампом — невідома.
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