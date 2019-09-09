Президент Украины встретится с главой Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой Финляндии Саули Ниинистьо 12 сентября. Об этом сообщается в официальном Интернет-представительстве главы украинского государства, передает УНН.
“Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистьо в рамках его официального визита в Украину”, — говорится в сообщении.
Напомним, Владимир Зеленский впервые, в качестве Президента Украины, посетит США 23 сентября в рамках своего визита в Генассамблее ООН. Сейчас встреча с президентом США Дональдом Трампом — неизвестно.
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