Началась встреча президентов Украины и Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Киеве началась торжественная встреча Президента Украины Владимира Зеленского с лидером Финской Республики Сауле Ниинистьо, передает корреспондент УНН.
Встреча проходит в столице в Мариинском дворце. Во время официальной части Ниинистьо произнес: "Слава Украине!" перед почетным караулом.
Позже сегодня должна состояться встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Финляндской Республики Саули Ниинистьо с представителями СМИ.
Как сообщал УНН, президент Финляндии Саули Ниинистьо прибыл в Украину с официальным визитом.