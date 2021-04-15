Голубовська: український вчений розповів, як за допомогою сну зменшити ризик захворювання на COVID-19

Цитата

“З доповіді блискучого професора Олега Созонтовича Чабана на Євразійському конгресі, присвяченому постковідним розладам: після спалаху атипової пневмонії в 2003 року лікарі ще три роки зловживали алкоголем і мали інші залежності; причиною паніки в даних умовах в 27% випадків є потреба у достовірній інформації, смертність — тільки 4%, тобто люди бояться брехні більше смерті”, — написала Голубовська.

У доповіді Чабана також відзначено, що у тих, хто пробув на карантині більше 10 днів, частіше виникають посттравматичні стресові розлади, в першу чергу, уникаючі поведінку.

За його словами, для соціальних тварин, до яких людина відноситься, бути поза соціальних зв’язків не тільки сумно, але і небезпечно — мозок входить в режим самозбереження, скрізь ввижаються загрози.

“Збільшення нічного сну тільки на одну годину зменшує шанси захворіти COVID-19 на 12%, а денний сон — на 6%...”, — процитувала Чабана Голубовська.

Доповнення

Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця Сергій Дубров розповів, що внаслідок захворювання COVID-19 і “постковідного” синдрому найчастіше в Україні люди скаржаться на зміни з боку дихальної системи, серцево-судинної системи і нервової системи.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні зросли ризики “постковідного” синдрому. До 70% перехворілих COVID-19 необхідно від 3 до 6 місяців додаткового реабілітації.

Раніше Степанов заявив, що “британський” штам COVID-19 поширений по всій Україні. Він втричі заразніше, вражає молодшу вікову групу і викликає важкий перебіг хвороби.