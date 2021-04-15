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Голубовская: украинский ученый рассказал, как при помощи сна уменьшить риск заболевания на COVID-19

Голубовская: украинский ученый рассказал, как при помощи сна уменьшить риск заболевания на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13334 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Увеличение дневного и ночного сна уменьшает шансы заболеть на COVID-19. Об этом во время своего доклада на Евроазиатском конгрессе заявил профессор Олега Чабан, которого процитировала заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Из доклада блестящего профессора Олега Созонтовича Чабана на Евроазиатском конгрессе, посвящённом постковидным расстройствам: после вспышки атипичной пневмонии в 2003 года врачи ещё три года злоупотребляли алкоголем и имели другие зависимости; причиной паники в данных условиях в 27% случаев является потребность в достоверной информации, смертность — только 4%, т.е. люди боятся вранья больше смерти”, — написала Голубовская.

В докладе Чабана также отмечено, что у тех, кто пробыл на карантине более 10 дней, чаще возникают посттравматические стрессовые расстройства, в первую очередь, избегающее поведение.

По его словам, для социальных животных, к которым человек относится, быть вне социальных связей не только грустно, но и опасно — мозг входит в режим самосохранения, везде мерещатся угрозы.

“Увеличение ночного сна только на один час уменьшает шансы заболеть COVID-19 на 12%, а дневной сон — на 6%...”, — процитировала Чабана Голубовская.

Дополнение

Профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Дубров рассказал, что вследствие заболевания COVID-19 и “постковидного” синдрома чаще всего в Украине люди жалуются на изменения со стороны дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы и нервной системы.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине выросли риски “постковидного” синдрома. До 70% переболевших COVID-19 необходимо от 3 до 6 месяцев дополнительной реабилитации.

Ранее Степанов заявил, что “британский” штамм COVID-19 распространен по всей Украине. Он втрое заразнее, поражает младшую возрастную группу и вызывает тяжелое течение болезни.

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