Голубовская: украинский ученый рассказал, как при помощи сна уменьшить риск заболевания на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Увеличение дневного и ночного сна уменьшает шансы заболеть на COVID-19. Об этом во время своего доклада на Евроазиатском конгрессе заявил профессор Олега Чабан, которого процитировала заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская на своей странице в Facebook, передает УНН.
Цитата
“Из доклада блестящего профессора Олега Созонтовича Чабана на Евроазиатском конгрессе, посвящённом постковидным расстройствам: после вспышки атипичной пневмонии в 2003 года врачи ещё три года злоупотребляли алкоголем и имели другие зависимости; причиной паники в данных условиях в 27% случаев является потребность в достоверной информации, смертность — только 4%, т.е. люди боятся вранья больше смерти”, — написала Голубовская.
В докладе Чабана также отмечено, что у тех, кто пробыл на карантине более 10 дней, чаще возникают посттравматические стрессовые расстройства, в первую очередь, избегающее поведение.
По его словам, для социальных животных, к которым человек относится, быть вне социальных связей не только грустно, но и опасно — мозг входит в режим самосохранения, везде мерещатся угрозы.
“Увеличение ночного сна только на один час уменьшает шансы заболеть COVID-19 на 12%, а дневной сон — на 6%...”, — процитировала Чабана Голубовская.
Дополнение
Профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Дубров рассказал, что вследствие заболевания COVID-19 и “постковидного” синдрома чаще всего в Украине люди жалуются на изменения со стороны дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы и нервной системы.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине выросли риски “постковидного” синдрома. До 70% переболевших COVID-19 необходимо от 3 до 6 месяцев дополнительной реабилитации.
Ранее Степанов заявил, что “британский” штамм COVID-19 распространен по всей Украине. Он втрое заразнее, поражает младшую возрастную группу и вызывает тяжелое течение болезни.