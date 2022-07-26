Голова республіканців у Сенаті США жорстко розкритикував дії путіна та атаку на Одесу

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"Якби Україна мала б більше зброї, то, можливо, блокади Одеси і не було б. путін пішов на переговори щодо зерна тільки тому, що на озброєння України прийшли ракети великої дальності HIMARS і протикорабельні ракети HARPOON", - вважає Мітч Макконнелл.

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Він додав, що якби Україна раніше мала таку зброю, то блокаді Одеси можна було б запобігти.

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