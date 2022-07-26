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Голова республіканців у Сенаті США жорстко розкритикував дії путіна та атаку на Одесу

Голова республіканців у Сенаті США жорстко розкритикував дії путіна та атаку на Одесу

Київ • УНН

 • 141436 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Голова республіканців Мітч Макконнелл у Сенаті США жорстко розкритикував дії путіна та атаку на Одесу. Він вважає, що російський президент пішов на переговори щодо зерна, бо в України зʼявилися ракети великої дальності HIMARS. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЗМІ.

Цитата

"Якби Україна мала б більше зброї, то, можливо, блокади Одеси і не було б. путін пішов на переговори щодо зерна тільки тому, що на озброєння України прийшли ракети великої дальності HIMARS і протикорабельні ракети HARPOON", - вважає Мітч Макконнелл.

Деталі

Він додав, що якби Україна раніше мала таку зброю, то блокаді Одеси можна було б запобігти.

Нагадаємо

Сенатори США представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

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