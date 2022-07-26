Глава республиканцев в Сенате США жестко раскритиковал действия путина и атаку на Одессу

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"Если бы у Украины было больше оружия, может быть, блокады Одессы и не было бы. Путин пошел на переговоры по зерну только потому, что на вооружение Украины пришли ракеты большой дальности HIMARS и противокорабельные ракеты HARPOON", - считает Митч Макконнелл .

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Он добавил, что если бы Украина раньше имела такое оружие, то блокаду Одессы можно было бы предотвратить.

Напомним

Сенаторы США представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом.