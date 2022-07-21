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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Сенатори США представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом

Сенатори США представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом

Київ • УНН

 • 231839 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Під час свого нічного звернення Володимир Зеленський повідомив, що сенатори США представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом, передає УНН.

Деталі

Декілька місяців тому експертна група під головуванням Єрмака й Макфола запропонувала визнати дії Росії проти України геноцидом. Першим результатом візиту Олени Зеленської в Сполучені Штати – сенатори Ріш, Кардін, Вікер, Блюменталь, Портман, Шахін та Грем представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

У резолюції зазначено, що дії Росії в Україні, які включають примусову депортацію до Росії та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України. Сенатори представили резолюцію невдовзі після того, як перша леді України виступила зі зверненням до Конгресу США.

Цитата

"Відповідно до проекту документа, Сенат США засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України; закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу; підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, за військові злочини, злочини проти людяності та геноцид", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо

У МЗС назвали терміни, коли суд у Гаазі почне розгляд справи проти росії щодо геноциду українців.

Українські Національні Новини

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