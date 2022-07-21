Сенатори США представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом

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Декілька місяців тому експертна група під головуванням Єрмака й Макфола запропонувала визнати дії Росії проти України геноцидом. Першим результатом візиту Олени Зеленської в Сполучені Штати – сенатори Ріш, Кардін, Вікер, Блюменталь, Портман, Шахін та Грем представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

У резолюції зазначено, що дії Росії в Україні, які включають примусову депортацію до Росії та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України. Сенатори представили резолюцію невдовзі після того, як перша леді України виступила зі зверненням до Конгресу США.

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"Відповідно до проекту документа, Сенат США засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України; закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу; підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, за військові злочини, злочини проти людяності та геноцид", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо

У МЗС назвали терміни, коли суд у Гаазі почне розгляд справи проти росії щодо геноциду українців.