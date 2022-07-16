У МЗС назвали терміни, коли суд у Гаазі почне розгляд справи проти росії щодо геноциду українців

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"Ми подали меморандум, 1 липня ми це зробили. Це означає, що російська федерація має три місяці, щоб подати, якщо вона має їх, свої заперечення щодо юрисдикції суду по цій справі. Потім суд може переходити до вирішення справи по суті", - сказав він.

Доповнення

1 липня Україна подала Меморандум до Міжнародного Суду ООН у справі проти російської федерації за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.