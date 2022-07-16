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У МЗС назвали терміни, коли суд у Гаазі почне розгляд справи проти росії щодо геноциду українців

У МЗС назвали терміни, коли суд у Гаазі почне розгляд справи проти росії щодо геноциду українців

Київ • УНН

 • 258987 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Міжнародний суду ООН у Гаазі розпочне розгляд по суті справу про звинувачення російської федерації у геноциді українців. Агент України в Міжнародному суді ООН, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич в ефірі національного телемарафону повідомив, що росія має термін до вересня подати свої заперечення щодо юрисдикції суду по цій справі, передає УНН.

Цитата

"Ми подали меморандум, 1 липня ми це зробили. Це означає, що російська федерація має три місяці, щоб подати, якщо вона має їх, свої заперечення щодо юрисдикції суду по цій справі. Потім суд може переходити до вирішення справи по суті", - сказав він.

Доповнення

1 липня Україна подала Меморандум до Міжнародного Суду ООН у справі проти російської федерації за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

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