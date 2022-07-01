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Має заплатити за свою нелюдську поведінку: Україна подала до суду Гааги важливий документ у справі проти рф

Має заплатити за свою нелюдську поведінку: Україна подала до суду Гааги важливий документ у справі проти рф

Київ • УНН

 • 155792 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Україна подала Меморандум до Міжнародного Суду ООН у справі проти російської федерації за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Про це повідомляє МЗС, передає УНН.

Цитата

"1 липня 2022 року Україна подала Меморандум до Міжнародного Суду ООН у справі проти Російської Федерації за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на підставі неправдивих звинувачень щодо вчинення Україною геноциду проти власних громадян, Росія грубо порушила суверенітет України, визнала незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР" та розпочала 24 лютого 2022 року широкомасштабне вторгнення по всій території України. У поданому сьогодні Меморандумі, Україна офіційно вимагає відповідальності та повного відшкодування шкоди, завданої грубими порушеннями міжнародного права з боку Росії.
"Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього є одним із найважливіших міжнародних договорів, створених у відповідь на жахи Другої світової війни та Голокосту. Однак Росія спотворила цей договір, щоб виправдати вчинення звірств проти України", - зазначається в повідомленні.

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Так, Меморандум України показує як з 2014 року Росія поширювала брехливий наратив, звинувачуючи Україну та її посадових осіб у вчиненні геноциду. Росія використала ці звинувачення як привід для початку нової фази агресії проти України: розпочавши повномасштабне вторгнення, здійснюючи звірства проти тисяч невинних українців, змушуючи мільйони українців покидати свої домівки та завдаючи десятки мільярдів доларів збитків, знищуючи міста та села. Президент Росії прямо заявив, що метою цих дій було припинення так званого “геноциду”. Ця брехлива заява є свідченням зловживання та порушення Росією своїх фундаментальних обов'язків за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Росія вкотре продемонструвала світові повну зневагу до верховенства права, жорстоку байдужість до людських страждань та повну зневагу до міжнародного правопорядку.

"26 лютого 2022 року, лише через два дні після того, як Росія розпочала нову хвилю агресії, Україна порушила справу проти Росії в Міжнародному Суді ООН. Суд швидко скликав слухання і 16 березня 2022 року видав Наказ про застосування тимчасових заходів. 13 голосами проти 2, Суд постановив, що «Росія має негайно припинити військові дії, які вона розпочала 24 лютого 2022 року на території України", - інформує МЗС.

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Проте росія навмисно порушила Наказ Суду. Речник Кремля прямо заявив, що Росія ігноруватиме Наказ найавторитетнішої судової установи світу.

"росія має заплатити за свою нелюдську поведінку та за руйнування й страждання, яких вона завдала Україні та українському народу. Сьогоднішнє подання до найвищого судового органу Організації Об’єднаних Націй є важливим кроком у процесі притягнення росії до відповідальності та отримання від неї відповідного відшкодування", - наголошують в МЗС.

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